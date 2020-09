Décriée, la 5G lancera ses enchères en France le 29 septembre

Initialement prévue en avril mais repoussée en raison de l'épidémie, cette phase d'enchères, qui débutera le 29 septembre, doit permettre d'attribuer aux opérateurs 11 "blocs" de fréquences aujourd'hui inutilisés, et ouvrir la voie à de premiers services 5G commerciaux dans certaines villes.

"Oui, les enchères auront lieu. (...) Elles dureront le temps que les différents opérateurs concourent et augmentent les prix pour avoir une quantité de fréquences plus ou moins importante", a déclaré Sébastien Soriano, le président du régulateur des télécoms (Arcep), lundi sur France Info.

Pour mettre en place un nouveau réseau mobile, chaque opérateur (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) doit acquérir le droit d'émettre des ondes "hertziennes" sur une certaine fréquence.

Toutes les générations de réseaux cellulaires se sont appuyés sur des ondes radio modulées à des fréquences de plus en plus élevées pour transmettre plus de données en moins de temps.

La première génération de téléphonie mobile permettait de passer des appels, la 2G d'y ajouter du texte, la 3G de commencer à envoyer des images et la 4G de développer l'internet mobile et les usages vidéo.

A terme, la 5G doit tout accélérer, démultiplier la vidéo (y compris les jeux vidéo), désengorger les réseaux mobiles dans certaines zones, et connecter tout ce qui ne l'est actuellement pas: les usines, les transports, les véhicules autonomes, la santé, etc.

Plus de 2 milliards de recettes pour l'Etat

La 5G sera lancée en France en utilisant d'abord la bande de fréquences allant de 3,4 à 3,8 gigahertz (GHz) sur le spectre électromagnétique, qui classe les différents rayonnements des rayons X aux micro-ondes en passant par la lumière visible.

Les quatre opérateurs ont obtenu chacun un bloc de 50 mégahertz (MHz) dans cette bande, au prix fixe de 350 millions d'euros. En ajoutant les enchères qui démarreront le 29 septembre pour 110 MHz supplémentaires, l'Etat espère encaisser 2,17 milliards d'euros au minimum.

L'enchère principale sera suivie d'une "enchère de positionnement" permettant aux opérateurs de choisir s'ils préfèrent se situer au centre de la bande ou à ses extrémités, plus propices aux interférences avec d'autres services, a précisé l'Arcep à l'AFP.

Ces enchères ne concernent pas la bande dite des 26 GHz, qui ne fait pour l'instant l'objet que d'expérimentations car ses effets potentiels sur la santé ont été moins étudiés et sont donc moins bien connus.

Ce sont pourtant ces fréquences dites "millimétriques" qui doivent apporter une réelle révolution des télécommunications, avec des débits de données inégalés et une latence minimale.

Rapport de l'Anses début 2021