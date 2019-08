Vous parler de la 5G sur l’aspect théorique, on l’a fait en long et en large. Il nous manquait l’aspect pratique.

On a bien tenté de lancer un appel à témoins, sans succès. Le seul utilisateur qui a répondu ne souhaitait pas s’exprimer car il manquait de recul.

Qu’à cela ne tienne : on a décidé de tester nous-mêmes. On a donc demandé à Monaco Telecom s’ils pouvaient nous prêter un téléphone, et ils ont gentiment accepté.

Nous voilà donc partis avec un téléphone Huawei Mate 20X, et une précision : « La 5G fonctionne beaucoup mieux en extérieur pour l’instant. » C’est noté. Nous voici donc partis pour un comparatif avec un iPhone X d’Apple connecté sur le réseau 4G d’Orange.

Mesure de débit

La première chose que l’on a envie de faire, c’est mesurer le débit de l’engin. On nous a tellement dit que la 5G serait beaucoup plus puissante, qu’on voulait le voir pour le croire. Pour illustrer cet article, nous voici donc devant la boutique Monaco Telecom de Fontvieille, appareils en main, avec une application pour mesurer le débit. Au moment où nous mesurons, la 4G d’Orange nous offre un débit aux alentours de 40 Mbps, contre environ 800 Mbps pour la 5G de Monaco Telecom.

Un épisode de série