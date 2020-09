Coproduit par une société monégasque, un jeu vidéo sous forme de thriller psychologique de sortie pour Noël

Le pitch et le premier trailer de Twin Mirror, dévoilés en juin dernier, avaient titillé l’intérêt des gamers. Fruit de la première collaboration entre les studios français Dontnod Entertainment et la société monégasque Shibuya Productions, le jeu vidéo s’effeuille un peu plus avec l’annonce de sa date de sortie. Rangé dans la catégorie des jeux "narratifs", Twin Mirror sera dans les bacs le 1er décembre prochain sur PC, PlayStation4 et Xbox One. Soit juste à temps pour finir sous le sapin de Noël.

En spécialiste du teasing, Shibuya Productions a même ajouté un petit bonus pour les plus impatient(e)s. "Il est disponible en précommande depuis le 15 septembre sur l’Epic Games Store et les joueurs PC profiteront de la bande originale officielle de Twin Mirror en bonus de leur précommande numérique."

Un "Palais mental" comme refuge

Pour l’occasion, la société fondée par Cédric Biscay, qui organise chaque année à Monaco le salon MAGIC dédié à la pop-culture, a publié une nouvelle bande-annonce de Twin Mirror.

Une séquence de 1 minute 35 où l’intrigue se précise et le gameplay se dévoile. Une façon de jouer totalement immersive puisque le joueur peut pénétrer le "Palais mental" du personnage principal, Sam Higgs. "Ancien journaliste d’investigation, Sam Higgs dispose d’un esprit analytique hors du commun qui se matérialise par un “Palais mental” où le joueur pourra découvrir différentes facettes de sa personnalité, décrypte Shibuya. À travers des mécaniques de gameplay uniques au service de la narration, le “Palais mental” de Sam lui est un refuge, un lieu d’expression où il peut être lui-même, sans pression ni jugement, un endroit où le joueur pourra revisiter son passé et consulter ses souvenirs sous la forme de flashbacks."

Des références à Twin Peaks

Un "Palais mental" qui s’avère être la clé de voûte de l’enquête à mener dans ce thriller psychologique où tout débute par l’enterrement du meilleur ami de Sam Higgs. L’ancien journaliste revient alors sur ses terres natales de Basswood, petite bourgade de Virginie occidentale, et exhume un à un de "sombres secrets". Intervient alors un autre soutien pour Samet le joueur qui le commande: son "Double". "Une représentation empathique et sociable de Sam que seul lui peut voir."

Pour ceux qui seraient restés bloqués à Tetris ou Super Mario, voire Pac-Man, vous l’aurez compris ce jeu est de la trempe d’une véritable série TV. Cédric Biscay ne cache d’ailleurs pas les inspirations en filigrane. "Twin Peaks évidemment, et puis d’autres clins d’œil."

Interdit aux moins de 16 ans, il ne devrait pas laisser de place à l’ennui. "Vos actions ou vos décisions influeront directement sur le jeu, avec plusieurs embranchements mais pas de mauvaise fin", prévient Cédric Biscay.