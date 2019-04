Cinq avantages de la visioconférence en entreprise

L’accessibilité

Assister à une réunion au sein de votre entreprise est une habitude courante. Pourtant, combien de collaborateurs arrivent parfois en retard en raison d’impondérables : grève des transports, intempéries, accidents, panne, enfant malade à garder. La visioconférence permet de limiter ces impondérables en abolissant les distances. Une idée qui se développe en parallèle du télétravail. Dès lors, cette simplification des réunions permet à chaque salarié de gagner du temps. Il vous est donc possible de convier n’importe lequel de vos salariés à une réunion, y compris quand celui-ci n’est pas dans vos locaux. Le gain en productivité est inestimable. C’est aussi un accélérateur de business: vous pouvez plus facilement créer du lien avec vos clients et distributeurs, par exemple via des webinars.

La flexibilité

Le progrès s’invite partout y compris dans l’organisation interne des entreprises. Il existe des applications simples et pratiques pour mettre en place des visioconférences sans avoir recours à un matériel de pointe. Pas besoin d’être un as de l’informatique pour s’en servir. C’est comme tout, il y en a pour tous les goûts. Mais c’est surtout sur le support que le progrès a tout misé: on peut aujourd’hui utiliser un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou un PC sans perdre en qualité. Cette flexibilité a permis d’alléger considérablement la mise en place de la visioconférence. Autrement dit, c’est à la portée de tout le monde, grandes comme petites entreprises.

Le gain financier

Une réunion à l’autre bout du pays représente un coût. Entre le déplacement, l’hébergement et les frais administratifs, cela peut vite grimper. Fini le temps perdu dans des trajets fatigants et improductifs! La visioconférence est une bonne alternative qui permet d’économiser du temps et de l’argent. Au-delà de l’économie pure, on gagne en productivité puisque le temps gagné sera bénéfique pour l’entreprise. Naturellement, ce principe de réunion 2.0 permet également d'accroître le nombre de participants à une réunion, sans que cela engendre le moindre coût supplémentaire.

Le bienfait écologique

Le calcul est simple. Moins de réunions physiques signifient moins de déplacements divers et variés (voiture, avion, transports). L’émission de CO2 de la part des salariés de l’entreprise est considérablement réduit. Dans les faits, cela permet de contribuer de manière active au développement durable. D’ailleurs, de plus en plus d’entreprises sont soucieuses aujourd’hui de la Responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et développent des stratégies en ce sens. Derrière ce “label vert” peut se glisser un avantage humain. En vous déplaçant moins, vous limitez le risque d’accident et augmenter votre confort au travail tout en limitant les pertes de temps. CQFD.

L’innovation technologique

La visioconférence permet de prendre l’ADN d’une entreprise. C’est une manière, aussi, de se distinguer dans un secteur concurrentiel. Ainsi, des entreprises ont pris le pari de révolutionner l’univers de la visioconférence afin d’en définir des nouveaux standards et d’en définir un vrai savoir-faire. C’est le cas de Saphelec, qui a reçu récemment le “2018 Innovation Partner of the year” par le géant de la téléphonie Huawei. Saphelec a été récompensé pour Simply Visio, l’offre professionnelle la plus simple (en un clic!) à utiliser en matière de visioconférence, distribué en mode SaaS (Software as a Service, un modèle d’exploitation commerciale des logiciels dans lequel ceux-ci sont installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de l’utilisateur). Nomade, simple, moderne, efficace et sûr. La solution Simply Visio a été lancée il y 3 ans sur le marché, elle a aussi été commercialisée en marque blanche pour permettre à des opérateurs ou intégrateurs télécom/informatiques de proposer cette offre à leur nom.

Implanté depuis 1984 à Sophia-Antipolis, Saphelec est l’un des leaders de la commercialisation des Télécoms auprès des entreprises. Pour en savoir plus sur ses activités, rendez-vous sur le site www.saphelec.fr