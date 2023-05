ChatGPT: la pollution réelle de l'intelligence artificielle

ChatGPT, la célèbre intelligence artificielle d'Open AI, n'a pas fini de faire parler d'elle.

Capable de répondre à toutes sortes de questions, nombreux sont ceux à avoir soulevé celle de la fiabilité de ses réponses.

Et quand on lui demande si elle pollue, sa réponse est surprenante: "En tant que modèle de langue basé sur l'intelligence artificielle, je n'ai pas de forme physique et je n'utilise pas de ressources naturelles, donc je ne produis pas de pollution directe."

Curieux.

Une intelligence artificielle énergivore

En effet, ChatGPT ne peut pas fonctionner sans une armada de serveurs informatiques particulièrement gourmands en énergie. Le coût journalier est estimé à 100.000 dollars pour OpenAI.

L'activité de ces supers datacenters produit énormément de chaleur, et ils ont besoin d'eau pour pouvoir refroidir.

Une étude américaine récente (Making Al Less Thirsty, University of Colorado and Texas, 2022) estime à 0,5 litre le coût en eau d'un simple échange classique de 25 questions avec l'intelligence artificielle.

Une empreinte hydrique difficile à concevoir alors que nous traversons actuellement un épisode de sécheresse sans précédent.

Pour fonctionner correctement, une intelligence artificielle a besoin d'être entrainée et d'aspirer un maximum de contenus afin de pouvoir comprendre le contexte d'une conversation et d'apporter des réponses pertinentes.

De la première ligne de code au produit fini et entrainé, l'empreinte carbone de ChatGPT-3 est estimée à 552 tonnes de CO2 (Carbon Emissions and Neural Network Trainin, Cornell 2021). Un chiffre qui, à titre de comparaison, représente 648 vols Paris-New York.

L'entraînement et l'amélioration de l'intelligence artificielle étant permanente, ces émissions ne cessent pas une fois le produit en état de fonctionner.

Avec 123 millions d'utilisateurs actuellement, et ce chiffre n'a pas fini de grandir, la pollution générée n'est pas près de baisser.