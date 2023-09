"App-Elles": l'application qui permet d'enregistrer et alerter sur des violences en direct débarque à Monaco

Elles ont dit

Diariata N’Diaye, fondatrice de l’association Résonantes et créatrice d’App-Elles

"L’application est née avant le mouvement #MeToo, à une époque où la question des violences faites aux femmes ou des violences conjugales et intrafamiliales était moins un sujet. Quand nous sommes arrivés avec un outil numérique pour lutter contre ça, c’était un peu lunaire. Le numérique était vu comme un outil de pression supplémentaire puisque, depuis son arrivée, de nouvelles formes de violences ont émergé : les cyberviolences, les logiciels espions. Il y avait beaucoup de méfiance. Les choses ont évolué."

"L’application est gratuite et ne collecte pas de données. On ne demande pas le nom, le prénom, l’âge, le lieu d’habitation. C’est rassurant pour les femmes et ça les incite à la télécharger."

Céline Cottalorda, déléguée interministérielle pour les droits des femmes

"Nous avons cette volonté de mettre en place une politique et des outils pour aider les victimes de violences. Ce sujet n’est plus tabou dans la société et à Monaco. On dispose d’études chiffrées depuis 2019, on mène une politique de coordination des professionnels de terrain qui sont en alerte, mobilisés et formés. On mène aussi des campagnes de sensibilisation."