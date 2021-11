65 entreprises, 500 offres d’emploi... le salon Talent in tech se tient jeudi à l'Azurarena d'Antibes

Réunir sur un même espace les acteurs du numérique, qu’ils soient des entreprises ou des écoles, avec des personnes intéressées par ce secteur en plein essor. Le tout, dans une région qui contient plus de 6.000 projets d’embauche mais où les candidats manquent encore de qualifications. C’est l’objectif assumé de Talent in tech, un salon du numérique créé à l’initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de la Côte d’Azur (CCI) de la région Sud, en 2019, et dont la deuxième édition se déroule demain à l’Azurarena (le salon a été annulé en 2020 à cause de la pandémie) ce jeudi.

65 entreprises, 500 offres d’emploi

Job dating, formations, ateliers, conférences… Talent in tech propose à ses visiteurs, sur inscription seulement (lire ci-dessous), une immersion dans le monde du travail 2.0 avec comme réel enjeu de mettre un pied dans un secteur professionnel qui regorge d’offres d’emploi ou encore de solutions d’entrepreneuriat.

Sur place, ce sont 65 entreprises qui proposeront près de 500 offres d’emploi en fonction des qualifications des candidats et qu’il s’agisse du bassin niçois, sophipolitain ou encore marseillais. Avec, pour les visiteurs déjà formés, la possibilité de participer à une session de job dating. Pour les jeunes ou les personnes en reconversion professionnelle cherchant une formation, des écoles et structures formatrices spécialisées, comme l’École 42 à Nice ou encore Sophitech à Valbonne, seront présentes sur le salon pour les orienter au mieux en fonction de leurs attentes. "Notre secteur est un très bon terreau d’écoles car beaucoup d’entreprises recrutent dans ce secteur, ajoute César Imbert, conseiller à la CCI. Ce territoire est très attractif."

À côté de cela, des conférences seront organisées sur différents thèmes, plus ou moins spécialisés. Et notamment une conférence sur comment se former et travailler dans le numérique en région Paca, animée par Pôle Emploi.

Les organisateurs souhaitant poursuivre l’organisation d’un salon dynamique, il a été demandé aux exposants d’animer leur coin de moquette afin de créer une synergie. "L’idée était que ces entreprises ne viennent pas seulement pour recruter mais également pour apporter une vision technique de leur cœur de métier. Ainsi, différents ateliers seront offerts aux visiteurs, qu’il s’agisse de code ou de la création d’une start-up. « Quoi qu’il arrive, c’est la possibilité de rencontrer et d’échanger avec des entreprises qui participe au développement d’un secteur très important pour ce territoire. Il faut comprendre que bien formé, on peut trouver du travail aisément, bien payé et à proximité."

Talent in tech, jeudi à l’Azurarena entre 9 et 14 heures.

Inscriptions obligatoires en ligne ici

Inscription ou sur place le jour J (plus long). Pass sanitaire obligatoire.