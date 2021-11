Isola rend hommage à ses champions

Signée par Yann Chatelain – aidé d’Arno Swid –, elle représente les Isoliens médaillés aux jeux Olympiques et aux championnats du monde. Tony Ramoin, snowboarder (bronze en 2010), Julia Pereira snowboardeuse spécialisée dans le boardercross médaillée d’argent en 2018 et Mathieu Faivre, champion du monde, triplement médaillé d’or en géant, parallèle et par équipe.

"Tout pour mettre en avant nos performances"

Une idée qui a germé spontanément dans la tête de quelques conseillers municipaux pour les 50 ans de la station. Un anniversaire célébré samedi.

Présente pour l’occasion, Julia Pereira a galvanisé les enfants du club des sports d’Isola, tous fans inconditionnés, mais aussi les grands. "Je suis très fière de la station qui fait tout pour mettre en avant nos performances sportives." Blessée au genou, la snowboardeuse rependra ses entraînements à la mi-décembre.

La maman, la grand-mère et les frères de Mathieu Faivre étaient également présents, émus et fiers.

L’auteur de la fresque était lui en visioconférence mais a été chaleureusement applaudi.

Après un discours de remerciement et d’explication sur le travail minutieux de cette fresque murale, la maire Mylène Agnelli n’a pas caché sa fierté à l’égard des jeunes champions: "Nous avons voulu rendre la route de la station un peu plus distrayante en mettant en lumière nos médaillés. Nous voulons dire que nous serons toujours aux côtés de nos grands champions mais aussi avec tous les petits qui poussent dans les clubs."