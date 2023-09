Vous voulez améliorer votre posture? À Monaco, d’ex-danseuses du Lido et du Crazy Horse vous coachent

Élégance, légèreté, glamour… Les mots nous manquent parfois pour décrire les danseuses que l'on peut admirer sur scène.

Touchées par la grâce, certaines rêvent de devenir comme elles, l'échine droite, les membres fins et allongés, la taille serrée, les abdos gainés… Et si ce rêve était finalement à portée de main?

C'est en tout cas ce que propose le studio fitness Kalon. Présent actuellement à l'hôtel Métropole Monte-Carlo, il offre à ses clients des cours suivants leur méthode déposée Kalon: "Un entraînement qui a pour but de sculpter son corps comme une danseuse en faisant des exercices qui rappellent la danse, et qui mélange pilates, yoga et danse classique", comme l’explique Sophie Fourçans, co-fondatrice de Kalon.

Une reconversion réussie

Ancienne danseuse du Lido (célèbre cabaret parisien) pendant sept ans, Sophie a décidé de raccrocher les chaussons pour réaliser une envie, celle d'entreprendre. "J'ai fait un master de management interculturel, et j'ai eu l'occasion de voyager aux États-Unis pendant 2 ans où j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat, ce qui m'a donné envie de me lancer."

Elle décide alors de s'associer avec Emma, ancienne danseuse professionnelle classique, maintenant professeur de yoga et pilates. Chacune avec un rôle bien spécifique. "Je ne donne pas de cours, je gère tout ce qui est communication, réseaux sociaux… Tout ce qu'il y a en backstage. Et Emma forme les futurs coachs."

Entraîné par des pros

Aujourd'hui, l'équipe Kalon compte 30 personnes dans ses effectifs.

Et qui d'autres que ces athlètes elles-mêmes pour vous accompagner dans votre envie de leur ressembler: "Tous nos professeurs sont des danseuses qui ont performé dans les plus grands cabarets parisiens comme le Crazy Horse, le Lido ou encore le Moulin Rouge", liste Sophie. Mais ce n'est pas tout. "Il ne faut pas seulement être danseuse ou ancienne danseuse professionnelle. Il y a une formation suivie d’un processus de sélection avec certains critères."

Look, professionnalisme, pédagogie, sympathie…Tout est passé au crible pour donner ces cours, accessibles à tous les niveaux: "On ne travaille pas sur la technique, mais sur l'endurance", précise l'ex-danseuse, avant d'ajouter: "On souhaite qu'elles passent un bon moment, qu'elles soient joyeuses… Avec nos cours, elles ont une meilleure posture, se sentent mieux et sont plus élégantes."

Service 5-étoiles

La prestation proposée se veut haut de gamme: "On choisit vraiment nos partenaires avec soin, on ne bosse pas avec n'importe qui." En collaboration avec des hôtels prestigieux comme le Ritz à Paris, c'est naturellement que Kalon s'est tourné vers l'hôtel Métropole Monte-Carlo témoigne Sophie: "Quand on a rencontré les équipes du Métropole, ça nous semblait évident de s'associer avec eux. On a les mêmes codes, la même clientèle, des valeurs similaires. C'est un partenaire avec qui on peut développer quelque chose de pérenne et ça fait plaisir d’envoyer nos équipes ici 3 jours par mois."

Prochains cours les 17,18 et 19 octobre… toujours au Métropole Monte-Carlo.