Vous êtes nul au bras de fer? Ces champions de la Côte d'Azur vous donnent leurs conseils pour gagner

Pour faire connaître cette discipline au plus grand nombre, l’association de bras de fer propose une initiation gratuite, ce vendredi soir, au Fitness park de La Trinité.

Ça fait deux ans que le bras de fer sportif est reconnu par le ministère des Sports et affilié à la fédération de force. "On est passés d’une dizaine de clubs à une vingtaine en France. Nous, nous comptons 27 adhérents cette année, contre sept l’an dernier", expose le président du Pacte des ferristes de Drap, André Castelain.

Muscler ses poignets…

Et les conseils seront donnés par les meilleurs de la discipline car l’association peut se vanter d’avoir, parmi ses licenciés, le champion de France de bras droit: Allan Barberis. Qui a également été neuvième aux championnats de monde de Bucarest, en décembre.

Premier conseil d’André Castelain: utiliser son cerveau. "Il faut être rigoureux, consciencieux et intelligent. Car c’est un sport traumatisant, qui utilise des muscles rarement sollicités, comme les tendons ou les poignets", explique-t-il.

...et utiliser des techniques

Muscles qu’il faut donc… muscler. "On dit bras de fer, mais on utilise tout le corps: jambes, bassin, dos… les dorsaux sollicitent le bras, pour mieux tirer l’adversaire", détaille André Castelain.

En plus de travailler l’ensemble de leur corps, les licenciés recourent à des techniques. Il y en a deux majeures, d’après le président du Pacte des ferristes: celle de l’intérieur, et celle de l’extérieur. Objectifs: tirer sur le bras de l’adversaire et diminuer sa force.

Certains appuient aussi leurs jambes sur les pieds de la table pour avoir un meilleur appui, d’autres s’équilibrent avec leur bassin… "tous les coups, pour se donner de l’élan et déstabiliser l’adversaire, sont permis", résume André Castelain. Tant qu’on garde le coude sur le coussin, que la main opposée reste sur la poignée fixée sur le côté et que les épaules sont au-dessus de la table.

Savoir +

Initiation au bras de fer, demain de 18 heures à 20h30, au Fitness park de La Trinité, au 15 boulevard Fuon Santa.

Plus d’infos: groupe Facebook "Le pacte des ferristes".