Vinicius Junior lauréat du prix Sócrates 2023 de Peace and Sport à la cérémonie du Ballon d'Or 2023

La star brésilienne du Real Madrid FC, Vinicius Junior, a reçu son trophée des mains du prince Albert II, patron de Peace and Sport. Il succède ainsi à Sadio Mané, lauréat 2022.

En tant que fervent défenseur de l’engagement social des champions, Peace and Sport, en partenariat avec le Groupe L’Équipe et France Football, a créé le Prix Sócrates pour récompenser les meilleures actions de solidarité menées par des footballeuses et footballeurs engagés. Héros, modèles et sources d’inspiration pour les jeunes du monde entier, l’exposition médiatique des athlètes professionnels implique d’assumer une responsabilité sociétale.

"Un grand honneur et un privilège"

L’ailier du Real Madrid n’a que 23 ans mais sa vie est déjà une sacrée aventure : d’abord prodige des favelas de Rio de Janeiro, ensuite promesse du football mondial, enfin icône internationale et leader de la lutte face au racisme, dont le Brésilien a été souvent victime.

Les derniers mois ont été marqués par de nombreux problèmes dans les stades, et Vinicius Jr a porté, sur ses épaules la lutte contre le racisme. Il a également rassemblé dans cette lutte des stars du football comme Mbappé ou Lukaku.

"Recevoir le Prix Sócrates, après Sadio Mané en 2022, est un grand honneur. C’est un privilège pour moi et pour l’ensemble des équipes de l’Instituto Vini Jr d’être reconnus pour notre impact. J’ai hâte de partager ce trophée avec toutes les personnes impliquées et de renforcer nos actions en faveur de la jeunesse brésilienne", a déclaré Vinicius Jr.

En effet, l’éducation est au cœur des actions de Vinicius Jr. Alors que le Brésil est confronté à de fortes inégalités sociales, qui se manifestent dans l’accès à une éducation de qualité pour tous, l’Instituto Vini. Jr. propose des solutions pédagogiques innovantes pour agir sur ce problème majeur. Les actions de l’Instituto Vini. Jr. visent également à réduire la fracture numérique au Brésil entre le système éducatif public et les écoles publiques, une fracture qui a été accentuée lors du COVID-19.

Le sport pour rassembler autour d’une cause commune

De son côté, le prince Albert II a fait part de sa conviction "que le sport a une vocation unique et extraordinaire à rassembler les peuples autour d’une cause commune".

Et d’ajouter: "En tant que Patron de Peace and Sport, je suis ravi de constater que de plus en plus d’athlètes s’impliquent dans des programmes visant à promouvoir la cohésion sociale. Je tiens à féliciter Vinicius Junior, qui est une véritable source d’inspiration pour la jeunesse du monde, et J’espère que ce Prix Sócrates l’encouragera à poursuivre ses efforts en faveur d’un monde plus inclusif et pacifique grâce au sport".