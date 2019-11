L’AS Monaco Handball a facilement battu la réserve de Saint-Raphaël dimanche à l’espace Saint-Antoine (31-26). Devant un public venu en nombre, l’ASM HB s’est rattrapé après une défaite 32-28 lors du dernier match à Guilherand. Neuvième de la Lidl StarLigue, Saint-Raphaël connaît des difficultés depuis le début de saison et n’a pas obtenu de victoire hors de ses bases depuis le début de saison.

Les coéquipiers de Nicolas Astrou entraient bien dans la partie avec une avance de + 3 dès la 5e minute (4-1). La défense monégasque, très compacte, a su contrer les offensives varoises et a pu compter sur un excellent Grégoire Breemersch dans les buts. Saint-Raphaël était en perdition totale en concédant de nombreuses fautes et d’infériorités numériques, ce qui a permis à l’ASM de compter 7 buts d’avance à la 18e minute (12-5), ce qui a agacé l’entraîneur varois. L’ailier Armand Gomis et le pivot Alexis Morinet ont permis à Monaco de finir à 14-10 à la pause. Au retour des vestiaires, Saint-Raphaël a accéléré son jeu et a profité d’un trou d’air monégasque pour recoller au score (16-15 35’) avant d’égaliser à 23 partout à dix minutes du terme. La physionomie du match ayant changé, les hommes d’expérience comme Mohamed Hosni ou Alain Dupil ont pu inverser la tendance dans les dernières minutes profitant des « cadeaux » offerts par les Varois pour s’imposer finalement 31-26.