Val Kahl exporte le yoga californien à Monaco

C’est l’histoire d’une journaliste tombée en amour pour le yoga et qui en a fait son métier. Ce n’est pas le scénario d’une comédie américaine - même si l’aventure commence à Hollywood - mais le parcours de vie de Val Kahl. Installée à Monaco depuis un an, elle entend développer sa méthode de yoga sculpt, une pratique active dans le spectre de cette discipline ancestrale, qui a pour bienfait de booster le métabolisme et le corps de celles et ceux qui l’exercent. Pour son démarrage en Principauté, la coach s’est installée dans une salle du spa de l’hôtel Métropole Monte-Carlo, où elle reçoit ses élèves trois fois par semaine.

La heathly attitude de Los Angeles

Une nouvelle vie pour celle qui a longtemps été journaliste pour la presse et la télévision, en général, et pour la chaîne NRJ12, en particulier, où elle a animé plusieurs programmes centrés autour de l’art de vivre et de l’actualité people. Jusqu’à un premier virage. "J’avais grandi aux États-Unis, où j’ai également fait mes études et j’ai décidé d’y retourner en partant m’installer à Los Angeles vivre mon American dream. Je savais que sur place il n’y avait pas de boîte de production qui s’occupait des tournages français, j’ai donc monté une équipe sur place et je suis devenue correspondante pour de grands médias. Et je produisais aussi des émissions qui me tiennent à cœur sur l’aspect bien-être".

Une thématique qui domine en Californie, où la recherche du healthy fait partie de la vie quotidienne. Los Angeles regorge de nouveaux concepts à tester, pour entretenir et régénérer son corps. C’est comme ça que Val Kahl a découvert le yoga sculpt. "Une méthode qui a transformé ma vie, assure-t-elle. Mon métabolisme s’est activé, j’ai ressenti réellement un changement dans mon corps". Après huit années de pratique, la journaliste devient coach dans sa discipline, donnant des cours à Beverly Hills.

Une étape nouvelle après avoir apprivoisé la pratique, dont l’originalité, en s’appuyant sur les postures classiques du yoga, est d’intégrer des poids qui permettent dans les mouvements de détendre les muscles et de mieux réguler son corps. Val Kahl a même exploré le domaine en conceptualisant sa pratique, baptisée Rebel Karma, mêlant plusieurs techniques dont le dénominateur commun est d’enchaîner les mouvements pour obtenir un effet détox sur le corps et ses organes. Le tout sur fond de musique pop pour enchaîner les postures, chien tête en haut, chien tête en bas, en rythme.

Puissance mentale et métabolisme activé

En 2020, alors que la pandémie met le monde à l’arrêt, Val Kahl rentre en France. Mais n’entend pas retrouver les plateaux de télé pour autant. "J’ai mis la production télé de côté. J’ai eu envie de ramener cette méthode de Californie et de la proposer aux gens pour leur faire vivre la transformation que j’ai vécue".

À Saint-Tropez, son premier point d’ancrage, la chantre du Rebel Karma distille alors sa pratique à des sportifs de haut niveau. Une petite clientèle se forme. Parmi elle, une famille originaire de Monaco qui, séduite par la méthode, incite Val à venir s’établir en Principauté. Bonne pioche, le coaching étant répandu et recherché dans le pays, elle convertit de nouveaux adeptes.

"Je ne m’attendais pas à un tel engouement. Mais rapidement, je me suis formé une clientèle ici, qui pratique et se sent mieux. Certains ne pensaient plus pouvoir faire de sport. D’autres étaient sceptiques sur l’intérêt du yoga. Avant chaque cours, j’ajuste ce que je vais proposer en fonction des attentes des participants et de leur niveau, mais il ne faut pas avoir peur d’essayer. Moi la première, quand j’ai découvert cette méthode, je pensais que le yoga était trop mou pour moi qui ai toujours besoin de me défouler. Mais c’est une pratique qui permet de se sentir puissant mentalement et d’avoir un métabolisme au taquet".

Les clients du Métropole peuvent aujourd’hui en profiter dans les salles de cours du spa. Et dès les beaux jours, autour de la piscine du palace. En attendant un jour d’ouvrir sa propre salle à Monaco ? C’est au programme… "C’est un de mes objectifs. Je veux dépoussiérer le yoga et montrer que cela peut être une activité tendance et sportive".