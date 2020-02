Une légende de l’aviron monégasque aux championnats de rameur à Paris

Dans l’univers pourtant très varié du sport, il y a assez peu de disciplines d’entraînement qui prennent leur indépendance et qui donnent lieu à des compétitions. On a jamais vu un championnat du monde de vélo d’appartement ou de course sur tapis. Figurez-vous que le rameur, ou plutôt l’ergomètre, si on veut être rigoureux sur la terminologie, a ses championnats du monde.

Ils se déroulent ce week-end à Paris, en même temps que les championnats de France. Le meilleur Français sera champion de France, et le meilleur de toutes les nations sera champion du monde. Deux en un, c’est plus malin.

Performance pure

À ces championnats du monde, le coach Daniel Fauché emmène une petite équipe monégasque. De 15 à 71 ans, les participants vont s’affronter en rang dans une salle. « Sur un ergomètre, il n’y a aucun suspense. Ce n’est pas comme en mer ou en rivière, où tout peut arriver. Là, rien ne peut arriver. C’est de la performance pure », analyse Roland Weill, le doyen de l’équipe monégasque.

Un peu d’histoire

Médaillé d’argent en skiff poids légers aux championnats du monde d’aviron 1976, médaillé de bronze en quatre de couple aux championnats du monde de 1979, il est arrivé quatrième aux Jeux Olympiques de Moscou. C’est dire si le bonhomme en connaît un rayon sur l’aviron.

Comment une simple discipline d’entraînement a-t-elle pu donner naissance à un championnat ? Là-dessus aussi, Roland Weil a des tuyaux. "Celui qui importe les machines de la marque Concept2 est un ancien rameur. Ils ont créé des épreuves, qu’ils avaient appelées l’Euro open. Mais à l’époque, j’étais à la Fédération européenne, et nous leur avons indiqué qu’ils ne pouvaient pas appeler leur épreuve comme ça."

Alors les organisateurs changent de cap, mais continuent à organiser des compétitions, y compris en France. Et là, à la Fédération française, où Roland a aussi officié, on finit par se dire qu’il y a peut-être quelque chose à faire. "Ils se sont rendu compte qu’il y avait pas mal de monde qui pratiquait. La Fédération française des sociétés d’aviron est alors devenue la Fédération française d’aviron. En changeant de nom, ils ont récupéré tout un tas de pratiquants de disciplines de rame, comme l’indoor, qui n’appartenaient pas forcément à une société d’aviron, et qui ont pris leur licence." Et qui ont payé des cotisations. Une discipline était née.

Effort intense

Et si la moindre salle de sport est équipée en machine, l’art de la pratique n’est pas forcément donné à tout le monde. « Pour arriver à l’employer correctement, il faut une bonne technique, et ça fatigue vite par rapport aux autres appareils des salles de sport. Si on n’a pas la coordination, ça ne sert à rien. Si on n’arrive pas à une certaine intensité, ça n’a aucun intérêt. En revanche, si on n’a pas beaucoup de temps devant soi, et si on emploie correctement ce type de machine, en 30 minutes, on fait l’équivalent d’une heure trente de jogging ou de deux heures de vélo."

Pour ces championnats, malgré son passé glorieux, Roland Weill reste modeste: "Je me suis fixé un objectif à 8’15. Ce n’est rien. Mais Dan (Daniel Fauché, le coach, voir ci-dessous) m’a inscrit sans me demander, alors je ne me suis pas vraiment entraîné. Ma dernière compétition internationale, c’était en 1980. Ma légende va en prendre un coup!"