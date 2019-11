Une bouteille d’acétylène s’enflamme en plein cours Un joueur de l’AS Monaco impliqué dans un grave accident de la route

Le retour en classe a été mouvementé, hier matin, pour les élèves de première MEI du lycée Maurice Janetti, à Saint-Maximin.

Lors d’un cours en atelier, une bouteille d’acétylène s’est, pour une raison inconnue, enflammée au niveau de la collerette du robinet. Un dysfonctionnement qui aurait pu tourner au drame en raison de la flamme impressionnante que cela a engendré. Sans compter la présence dans la salle d’autres chalumeaux et d’une bouteille d’oxygène pouvant occasionner une explosion.

Si les élèves étaient présents au moment des faits, aucune victime n’est à déplorer grâce à l’intervention immédiate des professeurs présents. Ces derniers ont éteint la flamme après avoir procédé à l’évacuation dans le calme des jeunes, laissés à la surveillance du personnel de l’établissement.

Arrivés rapidement sur place, les sapeurs-pompiers ont refroidi la bouteille, restée dans un bac à eau en attendant qu’elle se vide naturellement. Les pompiers ont salué la réactivité des professeurs qui ont agi efficacement, seuls des rideaux de protection ont été brûlés.

Un important dispositif a cependant été déployé, avec deux fourgons, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, un chef de groupe et un chef de colonne. La gendarmerie était également présente ainsi que le haut brigadier de Brignoles. Sont également intervenus le Gaz de France et les électriciens d’Enedis. L’incident fait l’objet d’une enquête.

Kévin N’Doram, prêté par l’AS Monaco à Metz, et Manuel Cabit, son coéquipier chez les Grenats, ont été victimes dimanche d’un accident de voiture dans l’Est de la France, a indiqué lundi le club lorrain qui précise que Cabit, dont le pronostic vital « n’est pas engagé », a été « sérieusement blessé ».

Agé de 23 ans, le défenseur central « Kévin N’Doram, indemne, a pu rapidement quitter l’hôpital. Toutefois, choqué par l’accident, il sera mis au repos quelques jours », a précisé le club, selon lequel l’accident s’est produit sur l’A4, l’autoroute de l’Est qui relie Paris à Strasbourg.

« Malheureusement », l’arrière gauche Manuel Cabit, 26 ans, « a été sérieusement blessé. Il est actuellement hospitalisé au CHU de Reims, son pronostic vital n’est pas engagé », selon le communiqué. « Sa famille et ses proches sont auprès de lui. Ses coéquipiers, ses coaches et l’ensemble du FC Metz lui apportent leur plus intense soutien dans ces moments difficiles et lui souhaitent une guérison rapide », selon la même source. Par ailleurs, selon une autre source proche du dossier et citée par le quotidien l’Equipe, c’est Kévin N’Doram qui se trouvait au volant du véhicule au moment de l’accident. Le jeune milieu de 23 ans roulait à « une très grande vitesse » qui serait estimée à plus de 180 km/h.