Une attitude positive L’ASM y a cru jusqu’au bout Ben Yedder, le libérateur

Pendant combien de temps le duo Ben Yedder-Slimani portera-t-il l’AS Monaco ? Car même en s’appuyant sur le meilleur buteur (Ben Yedder, 8 buts) et le meilleur passeur (Slimani, 7 offrandes) du championnat, Monaco a dû s’employer jusque dans les dernières secondes pour arracher une victoire contre une équipe de Rennes amoindrie (3-2). Hier, le sauveur s’appelle Wissam Ben Yedder et son but - magique - de la 93e minute change forcément la lecture du match. « Il y a peu d’attaquants qui sont capables de mettre ce genre de but » confesse, admiratif, Julien Stephan le coach rennais. Mais que se passera-t-il quand l’un des deux garçons connaîtra un trou d’air ? Mine de rien, pour bien mesurer l’impact d’un joueur comme Islam Slimani, il faut prendre conscience qu’il est en avance sur les temps de passage du Neymar de 2017 (6 buts, 5 passes sur les 7 premiers matches du Brésilien avec le PSG) puisque l’ancien de Leicester affiche 5 buts et 7 passes… en 7 matches de championnat. Ça vous classe un joueur.

Et pourtant cela ne suffit pas toujours car les deux attaquants de l’ASM sont adossés à un grand vide. Avec les deux buts encore encaissés hier contre Rennes, la défense monégasque affiche 21 buts concédés en 10 matches cette saison. Personne n’a fait pire, naturellement. Peu importe l’identité des trois défenseurs axiaux, Benjamin Lecomte va systématiquement chercher la gonfle dans ses filets. Évidemment, le travail défensif est un labeur collectif mais il est difficile d’y exceller quand vos spécialistes faillissent à chaque match.

Leonardo Jardim estimait, en milieu de semaine, que les critiques se concentraient trop facilement sur Kamil Glik. Le match d’hier ne va pas redorer le blason du Polonais, encore très passif par séquences et notamment sur le but de Maouassa.

Certes, Jardim était privé de Gelson Martins, Ballo-Touré et Golovin, suspendus, mais l’expression défensive fut encore balbutiante. Heureusement qu’il y a eu ce sursaut d’orgueil en fin de match symbolisé par la bonne rentrée de Keita Balde pour forcer la décision, car ce match aurait dû être plié à la pause. Le duo Ben Yedder-Slimani avait ouvert le score après trois minutes de jeu et Rennes n’y était pas. Mais c’est oublier une autre spécialité maison : s’endormir quand on mène au score.

Sur l’égalisation rennaise, ils sont trois à regarder passer le train en mode casque bleu (Glik, Fabregas et Aguilar). Tout le monde observe, personne n’intervient.

Le second but breton sera encore plus symptomatique avec une nouvelle erreur individuelle (Gil Dias). Heureusement pour la bande à Jardim, les erreurs ne sont pas une exclusivité du Rocher puisque Jeremy Morel va relancer le match en oubliant les fondamentaux (ne pas relancer dans l’axe…). La suite ? La volée brillante de Ben Yedder dans les arrêts de jeu qui va emporter le stade. Monaco vient de gagner son troisième match de suite au Louis-II inscrivant dix buts au passage et le classement est presque enivrant malgré une quatorzième place : le top 5 est à trois longueurs. A l’heure actuelle, la saison de l’ASM se résume assez facilement via trois éléments : Monaco possède le meilleur buteur, le meilleur passeur et la pire défense du championnat et cela gêne considérablement la cadence princière.

leonardo jardim

(Entraîneur de l’asm) : « On a retrouvé notre maîtrise du jeu, notre façon de jouer. L’attitude de tout le monde était positive, le résultat final est justifié sur la rencontre. On a eu un but refusé et pourtant on y a cru jusqu’au bout. On commence à mieux se connaître, on peut faire 90 minutes ensemble, l’effectif est plus équilibré malgré des absences pour ce match. Ben Yedder et Slimani ? On a deux attaquants de qualité, avec des profils différents, et ça nous permet de gagner des matches. C’est un mariage qui fonctionne. La défense ? Oui, on a toujours eu l’habitude d’avoir une bonne défense depuis que je suis ici et on veut gagner et contrôler le match, mais on doit prendre moins de buts. Ce n’est pas seulement les défenseurs qui sont fautifs, c’est un travail collectif. Cette victoire est importante après la défaite de Montpellier, on remonte au classement et c’est le plus important. »

Wissam Ben Yedder

(attaquant de l’asm) : « Je suis très content, on y a cru jusqu’à la dernière seconde. Je marque deux très beaux buts et Monaco remonte au classement, c’est important mais il faudra être performant à Nantes car ça sera un déplacement compliqué. On a réussi à résister en fin de match car on aurait pu perdre ce match et on gagne dans la douleur. »

Keita Balde

(attaquant de l’asm) : « Petit à petit, on monte en qualité. On a un grand effectif, chacun doit donner plus et ça va aller. Je suis motivé mais il y a une sérieuse concurrence en attaque. L’important, c’est de tout donner pour l’équipe quand on rentre. La main sur mon but ? Ça va vite, la balle tombe sur moi, je vais au but et voilà (rires). Sur le dernier but, je m’arrache, je dois l’avoir de la tête pour la donner à Wissam car je sais qu’il va marquer derrière. Maintenant il faut oublier le classement et rester concentré »

Julien Stephan

(entraîneur de Rennes) : « Il y a beaucoup de déception, on fait une première mi-temps très faible et on est heureux de revenir à la pause à 1-1. On a la chance de mener rapidement en début de seconde période mais on se fait rejoindre très vite, on leur offre même ce but... Je pensais que l’on pouvait faire tourner les choses en notre faveur en fin de match, c’est d’ailleurs pour ça que je fais rentrer des attaquants, mais on est battu par le talent d’un joueur en fin de match qui met un but exceptionnel… »

But, 1-0, 3’: centre côté gauche de Slimani au second poteau pour Ben Yedder qui allume Salin du droit.

5’: balle perdue par Adrien Silva, Hunou récupère, élimine facilement Glik mais bute sur Lecomte.

But, 1-1, 12’: Maouassa récupère le ballon côté gauche, le latéral accélère, passe en revue Aguilar, Fabregas et Glik, et trompe Lecomte à ras de terre du gauche.

39’: contre éclair emmené par Aguilar qui sert Ben Yedder. Ce dernier trouve Slimani de volée mais la tête de l’Algérien est captée par Salin.

But, 1-2, 48’: coup-franc excentré de Grenier, Gil Dias s’emmêle les pinceaux en ratant à la fois son intervention et son dégagement, le ballon atterrit par magie sur Hunou qui marque de la tête.

But, 2-2, 57’: relance ratée de Rennes que Fabregas intercepte, l’Espagnol lance rapidement Slimani dans la profondeur, l’Algérien efface Salin et marque dans le but vide.

83’: contre de Ben Yedder qui lance Balde dans la profondeur, Salin sort aux fraises et percute son défenseur. Le Sénégalais marque… mais la VAR annule le but pour une main de l’ancien de la Lazio.

But, 3-2, 90’+3 : dans un dernier rush, Bakayoko allonge sur Keita Balde, le Sénégalais prend le meilleur dans les airs et trouve Ben Yedder qui allume Salin d’une reprise du gauche.

Lecomte : il se couche bien sur une frappe de Hunou (5’) mais ne peut rien faire sur le but de Maouassa et encore moins sur celui de Hunou où la maladresse de Gil Dias le crucifie. Très précieux dans les arrêts de jeu.

Jemerson : préféré à Maripan, le Brésilien a plutôt bien tenu son axe droit même si la solidité défensive monégasque est loin d’être retrouvée. Remplacé par Keita Balde qui pensait avoir donné la victoire aux siens avant de voir l’assistance vidéo annuler son but pour une main involontaire. Passeur décisif sur le 3-2, une rentrée clutch.

Glik : défendu par Leonardo Jardim en conférence de presse, le Polonais se fait d’abord manger d’entrée par un crochet de Hunou (5’) avant de se faire déposer par Maouassa sur l’égalisation. En difficulté du début à la fin.

Badiashile : sobre et plutôt en retrait, le gaucher n’a pas été énormément mis en difficulté, on l’a même vu envoyer une ogive du gauche bien captée par Salin (61’). Une bonne prestation.

Aguilar : fautif sur le but de Maouassa, le Montpelliérain est spectateur sur l’action. Offensivement, il doit faire plus également car il a beaucoup trop de déchet. Ne compte pas ses efforts. Remplacé par Henrichs qui n’avait plus joué depuis la première journée contre Lyon.

Bakayoko : toujours motivé à l’idée d’affronter son club formateur, le milieu a bien débuté son mach, mettant beaucoup d’intensité dans son jeu, avant de rentrer dans le rang. Il termine mieux, au départ du troisième but.

Fabregas : depuis qu’il n’a plus à se soucier du jeu sans ballon, l’Espagnol a retrouvé du temps pour régaler ses coéquipiers d’ouvertures délicieuses dans les pieds. En revanche, il est extrêmement passif dans son rôle défensif, à l’image de l’égalisation rennaise. Incisif - enfin - et décisif sur l’égalisation de Slimani.

Adrien Silva : il profitait de l’absence de Golovin pour retrouver le onze de départ où sa principale mission était de permettre à Fabregas de briller. Offensivement, il a surtout ralenti les transitions monégasques. Souvent à contre-rythme.

Gil Dias : le milieu de formation retrouvait son rôle de piston gauche et il est surtout marqué par sa terrible erreur sur le deuxième but rennais. Il manque son intervention et son dégagement dans la foulée, terrible. Une action qui plombe son match, pas forcément mauvais, notamment après la pause où il s’est employé sur des belles percées côté gauche.

Ben Yedder : quel buteur ! Une volée du droit dans les ficelles après moins de 3 minutes de jeu, une autre du gauche dans les arrêts de jeu pour donner la victoire à l’arraché, l’ancien Sévillan est injouable dans la surface et cadre tout. Il ne touche pas beaucoup de ballons mais les bonifie tous. Quel renard !

Quel joueur !

Slimani : toujours aussi décisif puisqu’il délivre un nouveau caviar pour Ben Yedder sur l’ouverture du score, déjà sa septième offrande de la saison, avant d’égaliser en seconde période… Toujours cette incroyable sensation qu’il réussit tout ce qu’il tente. Mais absolument tout.

5