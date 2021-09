"Un seul objectif: gagner!". Le patron du team varois SRC Kawasaki France vise haut au Bol d’Or

Un coup dans l’eau! Ce jeudi après-midi, comme on pouvait le craindre, la pluie s’est invitée au beau milieu des premiers essais qualificatifs. Pour connaître l’ordre de la grille de départ du 84e Bol d’Or, dont la mise à feu est fixée ce samedi à 15h, il faudra donc attendre le verdict de la seconde chasse au chrono fixée ce vendredi matin sous un ciel bleu, en principe. La pole position? Gilles Stafler n’en rêve pas. À domicile, le patron de l’équipe Webike SRC Kawasaki France Trickstar établie non loin du Castellet, au Cannet-des-Maures, n’a qu’une ambition: maintenir la ZX 10R n° 11 en tête du championnat du monde d’endurance. De préférence en renouant avec la victoire sur le circuit Paul Ricard.

Gilles, depuis sa création en 2009, le team SRC Kawasaki a remporté quatre fois le Bol d’Or: trois victoires à Magny-Cours (2012, 2013, 2014), une au Castellet (2015). Laquelle demeure la plus marquante pour vous?

Celle qu’on a décrochée ici, bien sûr. Quand j’étais un jeune motard lambda vivant en région parisienne, le circuit Paul Ricard constituait une destination mythique pour moi. Avec les copains, nos vacances sur deux roues s’achevaient toujours au Bol d’Or. Au Castellet et nulle part ailleurs. J’ai gardé en mémoire tellement de souvenirs merveilleux. 2015, c’était en outre l’année du retour de l’épreuve. En tant que sociétaire du Moto Club Paul Ricard, installé dans le coin depuis une vingtaine d’années, j’ai ressenti un frisson spécial. Ce succès, il avait forcément une saveur particulière.

Les trois précédentes éditions vous ont moins souri. Notamment la dernière, en 2019, lorsque la Kawa SRC qui portait alors le n°1 fut réduite en cendres. Cette pilule, vous l’avez longtemps gardée en travers de la gorge?

(Il soupire) Non parce que je ne vis pas dans le passé. Je suis quelqu’un qui tourne vite la page. Sur le coup, naturellement, le choc fut dur à encaisser. Surtout qu’on devait refaire les caisses quinze jours après pour les expédier en Malaisie (8 Heures de Sepang, ndlr). Quand on connaît le prix d’une telle machine... Là, il fallait tout reconstruire. Les budgets ne sont pas très élastiques, vous savez. Nous n’avions pas vraiment prévu de voir 100.000 euros de matériel partir en fumée.

Aujourd’hui, l’équipe aborde cette échéance à domicile sans succès au compteur mais en tête du championnat. Avant le coup d’envoi de la saison aux 24 Heures du Mans, auriez-vous signé pour un tel bilan à mi-parcours?

Ah j’aurais préféré signer pour deux victoires! (Rire) Moi, je suis un gagneur dans l’âme. Au championnat, nous avons 5 points d’avance, d’accord. C’est peu, c’est éphémère. Si ça se trouve, les bonus accordés en qualifications vont changer la donne tout de suite. Samedi, à l’heure du départ, serons-nous encore leaders? Pas sûr. Donc je ne me focalise pas là-dessus. Je ne pense qu’à la course qui se profile droit devant. Avec un seul objectif dans le viseur: renouer avec la victoire. Gagner!

Au soir des 24 Heures du Mans, vous avez pointé du doigt l’électronique standard équipant votre machine. La situation a-t-elle évolué cet été?

Pas pour le moment. Mais des discussions sont en cours. On utilise en effet un kit électronique standard. S’il fonctionne très bien, ce n’est pas le top par rapport ce dont disposent nos adversaires. Donc j’aimerais bien que l’on franchisse ce cap. D’autant plus que le matériel existe. Il équipe déjà la Kawasaki de Jonathan Rea en World Superbike et la Kawasaki usine engagée aux 8 Heures de Suzuka. Le greffer sur notre machine, ce n’est pas très compliqué mais ça a un coût. Cet investissement, notre budget actuel ne le permet pas.

Aujourd’hui, vous ne luttez plus à armes égales, c’est ça?

J’ai le fusil mais il me manque les cartouches! Désormais, je ne suis plus en mesure d’imprimer une cadence de course. Pas le choix: il faut attendre sagement et ajuster par rapport à ce qui se passe devant. Rouler sur la défensive, bénéficier des erreurs ou des soucis de la concurrence, ce n’est pas mon état d’esprit. Ça ne l’a jamais été. Moi, j’aime me battre à la régulière. Je ne souhaite pas de mal à mes rivaux. Je ne veux pas profiter de leurs déboires. Aujourd’hui, chaque briefing tactique avec les pilotes se résume hélas en une phrase. Je leur dis: "Wait and see".

Concrètement, dans quels domaines peinez-vous à rivaliser? La consommation?

Entre autres. Nos relais sont moins longs parce qu’on n’a pas une gestion d’essence suffisamment performante. Et puis j’utilise moi les quatre cylindres de ma moto en permanence. Cela cause une usure prématurée des pneus parce qu’ils surchauffent. En face, à leur guise, ils ‘‘font’’ du 2 cylindres, du 3 cylindres ou du 4 cylindres quand ils ont besoin de la pleine puissance. Chez nous, c’est impossible.

La panne d’essence survenue aux 12 Heures d’Estoril alors que vous meniez la course, c’est une prise de risque qui tourne mal?

Non, là, il s’agit d’un problème technique. Mais c’est vrai qu’il nous arrive parfois de jouer, de prendre un risque, en remplissant le réservoir. Sur une course de 24 heures, vous pouvez garder une petite marge de sécurité dans votre calcul. Sur des distances inférieures, c’est plus compliqué, plus tendu. Le moindre petit souci peut ainsi briser votre élan.

Côté pneus, comment a débuté le partenariat avec Dunlop?

Je suis extrêmement satisfait. Collaboration parfaite. Quand j’étais jeune mécanicien chez Kawasaki France, les motos utilisaient des gommes Dunlop. Nous avions décroché plusieurs titres ensemble. Donc on se connaît bien. En plus, avantage non négligeable, leur responsable piste qui nous suit, c’est Julien Da Costa, notre ancien pilote (trois victoires au Mans, une au Bol d’Or entre 2010 et 2012). Un excellent technicien et très bon metteur au point de moto avec qui je me suis toujours super bien entendu.

À propos de pilotes, la stabilité prime depuis 2019. Jérémy Guarnoni-Erwan Nigon-David Checa, c’est l’équipage idéal?

N’importe quel team manager un tant soit peu expérimenté sait qu’on n’arrive pas à obtenir des résultats en changeant de pilotes tous les quatre matins. Préalable indispensable à la réussite, il faut créer une osmose. Entre les membres du trio mais aussi entre eux et l’équipe. Contrairement aux courses de vitesse, où seul le pilote travaille une fois le départ donné, là, chaque membre du team apporte sa pierre à l’édifice d’un bout à l’autre du week-end. Jérémy, Erwan et David possèdent des tempéraments différents, des qualités propres. À tel ou tel moment, selon les circonstances, je sais sur qui je peux m’appuyer. Cet équipage marche bien, donc il n’y a aucune raison de le modifier.