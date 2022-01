"Un doublé olympique en France serait le Graal ultime", estime le DTN du handball français

Si Guillaume Gille a décidé de s’envoler pour la Hongrie sans Raphaël Caucheteux, resté dans le Var au côté d’Adrien Dipanda, lui aussi absent de la liste du sélectionneur de l’équipe de France pour cet Euro 2021, le Saint-Raphaël Var handball comptait malgré tout ce lundi un membre de sa famille au sein du groupe France qui défiait la Serbie. Avec ses sept années passées auprès du club raphaëlois, l’ancien adjoint de Christian Gaudin (2007-2014), qui occupe depuis novembre dernier le poste de directeur technique national, en a vécu des aventures avec le club varois.

Sur le podium du championnat de France en 2012, finaliste de la Coupe de la ligue la même année, après une première finale perdue deux ans plus tôt face à Montpellier, deux fois quart de finaliste de la Coupe EHF (2011 et 2012), Pascal Bourgeais est un peu de la maison comme disent certains. Deux mois après sa nomination et alors qu’il est aux côtés des partenaires de Nikola Karabatic lancés dans la conquête d’un troisième titre continental, nous l’avons contacté pour évoquer la situation du handball français, le contexte sanitaire de cet Euro, mais aussi son ancien club, le Saint-Raphaël Var handball. À quelques heures de la victoire des Bleus (29-25) face à la Serbie.

Au lendemain des deux médailles d’or ramenées des Jeux olympiques de Tokyo par les garçons et les filles, on ne vous demande pas comment se porte le handball français…

Oui, effectivement, nos équipes de France vont bien. Mais nous sommes aussi à l’écoute de nos clubs et de nos licenciés. Et ils souffrent. Nos dirigeants, nos bénévoles rament en ce moment. C’est pesant et ce n’est pas rigolo pour tout le monde. Alors je vous dirais que le handball français se porte aussi bien qu’il le peut. Dans l’environnement qui est le nôtre.

Vous voici Directeur technique national d’une fédération qui vient de faire carton plein avec deux médailles d’or olympiques. Les Bleu(e)s ont placé la barre haut, non? Il sera difficile, si ce n’est impossible, de faire mieux…

L’objectif que l’on a décidé de partager tous ensemble, c’est de doubler la mise à Paris et à Lille (en 2024, les hommes joueront à Paris, les filles dans le Nord). Et, si on l’atteint, ça sera mieux (qu’à Tokyo), puisque ce sera un doublé olympique en France. Ça serait le Graal ultime. Et c’est le challenge que l’on se pose tous ensemble.

Pour y parvenir, l’un des défis sera de renouveler les générations….

Ça, c’est déjà en cours. Et c’était mon métier d’avant (il était le patron de la formation chez les garçons). Je peux vous dire que c’est un travail de très longue haleine qui ne se fait pas comme ça. Il faut dix ans pour sortir une génération. Aujourd’hui, on a une usine à fabrique de champions chez les hommes, comme chez les filles. Nos générations montantes nous rassurent et on est déjà tourné sur 2028. Ça ne nous garantit pas les titres, juste d’être des candidats réguliers aux titres.

Chez les hommes, on assiste à l’éclosion de Yanis Lenne (21sélections) sur l’aile droite, de Dylan Nahi à gauche, ou encore de Théo Monar au poste de pivot. Vous qui connaissez bien le SRVHB, cela vous étonne-t-il de ne pas voir de Raphaëlois parmi les jeunes qui grandissent chez les Bleus, alors que le centre de formation du SRVHB sort de jeunes talents comme Drevy Paschal?

Non, je ne suis pas étonné. Le niveau d’exigence et de concurrence est tel... Je vais illustrer mon propos par l’actualité du jour en vous citant Dragan Pechmalbec qui a fait le choix de la sélection serbe (le pivot nantais compte trois sélections en équipe de France, mais barré par la concurrence de Luka Karabatic, Nicolas Tournat et Ludovic Fabregas, Pechmalbec a choisi en 2021 d’opter pour la sélection serbe qui affrontait ce lundi les Bleus). La concurrence est rude et ça vaut pour Drevy (Paschal). La densité au poste d’ailier gauche est telle que... Il faut qu’il continue à travailler. Je repense à Arthur Vigneron (ailier droit du SRVHB) qui faisait partie des tout meilleurs. Il fait une très belle carrière, mais matcher avec des Lenne et des Kounkoud qui jouent dans des clubs habitués aux joutes européennes (Montpellier pour Lenne et le PSG pour Kounkoud), c’est difficile. La répétition des matches au plus haut niveau international est importante pour le sélectionneur. Saint-Raphaël doit retrouver l’Europe. C’est important pour ses joueurs. L’entraîneur de l’équipe de France aura alors un regard plus aiguisé sur les performances des Raphaëlois.

Saint-Raphaël ne souffrirait donc pas d’un déficit d’image comme Raphaël Caucheteux le dénonçait dans nos colonnes en janvier dernier?

Très sincèrement, je ne connais pas un entraîneur au monde qui choisirait en fonction de ses préférences pour un club. Son travail, c’est de présenter l’équipe la plus compétitive possible. Et être un joueur du SRVHB n’est pas un handicap.

Pour rester sur Caucheteux, il est venu dépanner l’équipe de France lors de sa préparation pour cet Euro. Cette préparation, c’était un sacré casse-tête, non?

Oui, un vrai casse-tête. L’équipe n’a pas pu travailler dans une configuration pleine et entière. Mais on ne se cache pas derrière ça. Toutes les nations sont concernées. Présenter une équipe complète au début de la compétition était une première victoire. Mais ne crions pas cocorico, personne n’est à l’abri avec ce virus (entre-temps, l’arrière des Bleus Karl Konan a été testé positif ce mardi. Le pivot Théo Monar a été immédiatement sollicité pour rejoindre le groupe de Guillaume Gille).

D’autant que Nikola Karabatic s’est récemment étonné des libertés prises par les Hongrois avec la distanciation sociale...

Oui, mais les problèmes que l’on a rencontrés au début de la compétition sont réglés. On s’est insurgé et nous avons été entendus. Les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes en Hongrie que chez nous, et on n’a pas le juger. Pour nous, le seul impératif était que le cahier des charges de l’EHF soit respecté.

Dans quelles conditions évoluez-vous?

Nous sommes testés tous les deux jours. Mais le public ne porte pas de masque. On limite tous les risques, mais ils sont là. Après, notre préparation présente un avantage, tous nos joueurs qui ont eu la Covid ne devraient pas être réinfectés. Je dis bien "ne devraient pas".

Cet Euro s’inscrit dans la continuité d’un championnat du monde féminin, bien plus anonyme. Malgré la première convention collective de l'histoire du sport pro féminin français signée, début 2021, par l'Association des joueurs professionnels de handball (AJPH), l'écart homme/femme se ressent toujours sur les salaires, les droits TV. Comment travaillez-vous pour tenter de rééquilibrer cette situation?

Je vais d’abord poursuivre une politique qui a été entamée il y a très longtemps et qui est la parité. On a été précurseur et on maintient. Le jeu produit par nos équipes de France féminines leur offre une cote d’amour extrêmement élevée. Ensuite, ça passe par les clubs, par un championnat qui s’expose, et puis par le travail du quotidien, qui consiste à faire aimer le hand aux jeunes filles. Enfin, il nous faut féminiser nos dirigeants, nos encadrants, nos bénévoles. Et pour boucler la boucle avec votre première question, je vous dirais qu’avec les Jeux en France, on fera rayonner nos deux handball. Féminin, comme masculin.