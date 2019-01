Un 13e round ce vendredi pour l’ASM et la TMB

Ce n’est un secret pour personne, vivre entièrement ou même partiellement de la boxe est un combat permanent. Mais pas de ceux perdus d’avance, surtout lorsqu’on trouve le soutien nécessaire pour boxer dans de bonnes conditions.

« Un sport difficile et ingrat »

En septembre dernier, quatre boxeurs rejoignaient la Team Monaco Boxe (TMB). Florian Montels, Khalil El Hadri, Diego Natchoo Junior, Matthieu Bernardet portent haut les couleurs de la Principauté partout où ils vont combattre.

« La boxe, à la différence des années quatre-vingt-dix, n’a plus le soutien de la télévision. C’est un sport difficile et ingrat. Alors, à la fédération, il nous a paru évident de créer une team, afin de pouvoir faire bénéficier à des boxeurs triés sur le volet, d’un soutien aux multiples facettes », précise Laurent Puons, fondateur et directeur général de TMB, mais aussi président de la fédération monégasque de boxe.

Un soutien financier

L’argent. C’est le nerf de la guerre. Grâce à la team, ces quatre boxeurs sont rémunérés mensuellement. Mais ce n’est pas pour autant que certains d’entre eux ne travaillent pas...