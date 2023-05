Transat Jacques Vabre: après avoir régaté en ligne, une Azuréenne en lice pour la disputer réellement

Passer de son écran d’ordinateur à la plus longue transatlantique de compétition. Voilà le défi fou qui attend peut-être Caroline Lebre, une Mouansoise passionnée de voile. En décembre dernier, l’Azuréenne d’adoption depuis plus de 20 ans fait partie des 10.000 inscrits à "Virtual Regatta", la course en ligne qui connaît un vif succès chez les amateurs de régates.

Seulement un dixième des postulants sont finalement sélectionnés pour jouer, 216 la terminent et 10 joueurs sont enfin retenus par un jury qualifié. La native d’Arles en fait partie. La voilà désormais dans la sélection finale. Avec les neuf autres finalistes, elle partira du 9 au 14 mai au Havre, le port de départ de la course (le 29 octobre), pour un stage d’entraînement.

Le meilleur candidat participera réellement à la Transat Jacques Vabre, et accompagnera Kieran Le Borgne, un skipper de 26 ans, référence mondiale en kitesurf, qui compte déjà deux transatlantiques à son actif (la Transat Jacques Vabre et la Route du Rhum).

"Ce serait un rêve de gosse"

"Participer à cette épreuve, ce serait un rêve de gosse", assure la salariée d’Orange à Sophia Antipolis, qui compte trois participations au championnat de France voile entreprise.

"Ça fait 40 ans que je fais de la voile, mais la Jacques Vabre, ce serait incroyable, fantastique. Je ne suis pas professionnelle, mais la plaisance, c’est toute ma vie", reprend la doyenne des candidats, âgée de 50 ans et qui transmet désormais sa passion à sa fille de 15 ans.

En se lançant sur ce jeu en ligne, celle qui a été licenciée à l’ECCM d’Antibes n’imaginait pas se retrouver aussi proche de réaliser son rêve.

"Je me suis inscrite sur la course virtuelle du Vendée Globe en 2020, j’ai tout de suite accroché et je continue depuis. ça m’a fait progresser sur la planification, la météo, le routage. J’espère désormais le faire en vrai..."

En cas de sélection, ses proches ont déjà prévu de venir au Havre l’encourager, mais aussi en Martinique pour l’attendre à l’arrivée.

"Ils connaissent ma passion pour la voile depuis tout le temps et sont super enthousiastes."

La réponse est imminente...