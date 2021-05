Tout ce qu'il faut savoir avant le match Monaco - Rennes

Comme l’a dit Kovac, l’objectif Coupe d’Europe a été atteint pour l'AS Monaco "à six journées de la fin". "On est très heureux mais on peut viser plus haut. On va tout donner, vous pouvez compter sur nous. Mais si on n’obtient pas plus, ce ne serait pas une faute de notre part."

Contre Rennes, un adversaire en grande forme et qui vise la Ligue Europa, le combat s’annonce féroce. Viendront ensuite la finale de la Coupe de France, contre le PSG, et un voyage à Lens. Les dernières marches vers la gloire.

En 2021, l’AS Monaco a déroulé son football et concassé ses adversaires pour s’offrir une fin de saison ô combien excitante, bien que certes éreintante. "On joue au football pour vivre ces moments, a résumé le technicien croate. On veut atteindre de grands objectifs. Je suis très confiant pour les trois derniers matchs de la saison."

