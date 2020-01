Tous sur le port pour le départ du 88e Rallye Monte-Carlo!

Comme un fait exprès, 88 voitures sont engagées dans le 88e Rallye Monte-Carlo qui ouvre la nouvelle saison du championnat du monde des rallyes WRC. Jeudi, la grande fête du sport automobile se déroule à Monaco, ville départ du mythique rallye automobile.

La première voiture s’élancera du podium installé sur le quai Albert-Ier à 17 heures. À chaque départ, le speaker de l’Automobile Club de Monaco réalisera une courte interview du pilote qui prendra ensuite le volant pour partir de Monaco et rejoindre Gap.



En chemin, les concurrents participeront aux deux premières spéciales, dans les Alpes-de-Haute-Provence : 17,47 km entre Malijai et Puimichel ; puis 25,49 km entre Bayons et Bréziers.

Plus d’animations

Mais avant de faire rugir les moteurs, jeudi après-midi à partir de 15 heures, le public est invité à venir sur l’esplanade du port Hercule pour se mettre dans l’ambiance. Toutes les voitures seront stationnées sur le quai. Une photo officielle sera d’ailleurs réalisée à 15 heures. Trois quarts d’heure plus tard, tous les pilotes seront réunis sur l’esplanade, le temps également d’une belle photo de famille.

Le programme des animations, voulu étoffé par le promoteur Red Bull Media House, se poursuivra à 16 heures avec la présentation officielle du championnat du monde WRC. Et puis, à partir de 17 h, donc, les 88 voitures partiront, une à une, vers Gap.



En général, les quinze premières voitures s’élancent toutes les 3 minutes, et les suivantes de minute en minute. Après les deux premières spéciales, les concurrents sont attendus à Gap à partir de 23h26. Et le lendemain matin, les équipages seront sur le pied de guerre à 8h03 précises, pour la suite des épreuves.

Tout ce beau monde repointera le bout des capots à Monaco samedi 25 janvier, à 20 heures, toujours sur le quai Albert-Ier. À 6h30 le dimanche, les lève-tôt pourront voir partir les voitures qui disputeront la dernière étape, avant le retour des premiers concurrents en Principauté à partir de 13h30 - idéal pour ceux qui auront privilégié la grasse matinée.

La cérémonie de remise des prix se déroulera à 15 heures, toujours sur le quai Albert-Ier.

Notez-le: le départ du 88e Rallye Monte-Carlo sera retransmis en direct sur Monaco Info, à partir de 16h45, avec aux commentaires les journalistes Vanessa Dessi, Frédéric Hélion et Dominique Poulain, et le consultant Franck Phillips. Les spéciales 1 du jeudi, 11 du samedi et 14-16 du dimanche seront diffusées sur Canal +.