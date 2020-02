Le gymnase Valgelata-Fasiolo était en ébullition samedi, une bonne partie de la journée, avec l’organisation de la seconde journée de championnat du tournoi 3x3. Les catégories U13, U15 et U18 étaient à l’honneur tandis que les dirigeants de RCM basket assuraient l’accueil et la buvette. De très nombreuses rencontres ont ainsi été disputées en présence de clubs départementaux bien connus des amateurs de basket. En U13, c’est le Cavigal qui s’impose, tandis qu’en U15, l’US Sophia a raflé la mise. Enfin, en U18F, les Roquebrunoises ont dominé leur poule alors que le Cavigal termine premier en U18M. Une belle journée sportive plébiscitée par les joueuses et les joueurs présents avec une formule très fun pour les participants.