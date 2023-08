Tour d'Espagne: l'impressionnante chute après la ligne d'arrivée du Belge Remco Evenepoel, vainqueur de la troisième étape

Nul doute que Remco Evenopoel se souviendra de sa victoire sur la troisième étape de la Vuelta. Le tenant du titre et champion de Belgique s'est adjugé en patron la première arrivée au sommet de ce Tour d'Espagne en Andorre.

Une victoire d'étape, un maillot rouge de leader sur les épaules... et quelques points de suture en perspective. Et pour cause. Quelques encablures après son arrivée, toujours sur sa lancée, le Belge, qui a devancé le Danois Jonas Vingegaard est venu percuter de plein fouet ce qui semble être une membre d'une équipe.

Une chute qui risque de donner du grain à moudre à l'ancien champion du monde, déjà très remonté ces derniers jours contre l'organisation de l'épreuve pour le moins chaotique.

#LaVuelta23 / 💥 Vidéo de la chute de 🇧🇪 Remco Evenepoel (SOQ) juste après avoir franchi la ligne… il se relève avec le visage en sang… pic.twitter.com/QqtneDAOOt — Renaud Breban (@RenaudB31) August 28, 2023

Le peloton a repris Lennard Kämna, dernier rescapé de l'échappée du jour, à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée, avant que le champion de Belgique ne règle le sprint du groupe des cadors de cette Vuelta, réduit à une vingtaine d'éléments au sommet de ce col de première catégorie.