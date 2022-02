Tour des Alpes-Maritimes et du Var: qui est Tristan Delacroix, le petit dernier Varois du peloton?

Il a attendu de fêter son 27 e anniversaire pour passer pro. Presque par hasard. Assis devant la grande table en bois qui orne une extension de la maison familiale, il ponctue son récit de grands rires, presque gêné d’une soudaine médiatisation. Lui, le discret, qui sort d’un Tour de La Provence réussi (19 e ) et qui s’apprête à courir à domicile aujourd’hui, entre La Seyne et Saint-Raphaël.

Le Varois, installé depuis plus de vingt ans à Garéoult – le village de Christophe Laporte –, a pourtant la culture et la passion du vélo qui coulent dans ses veines: la Bretagne du côté de son père (qui tient un magasin de cycles réputé à Hyères), le Nord (Dunkerque) du côté de sa mère. "On est Flamands, pas Ch’tis", précise celle qui a appris au petit Tristan à donner ses premiers coups de pédale.

Il découvre aussi les joies du peloton pro. "Les courses sont plus cadenassées que chez les amateurs et il y a énormément de changements de rythme. Au Tour de La Provence, j’ai battu tous mes records de watts (lors de la 2 e étape vendredi dernier entre Istres et les Saintes-Maries-de-la-Mer, bouclée avec le groupe de tête). C’est grisant d’être à 80 à l’heure sur le plat. J’étais au rupteur du rupteur et je voyais les mecs accélérer: chez les amateurs, ça n’existe pas", rigole-t-il.

"Beaucoup ont eu plus de talent et ne sont jamais passés pro, continue le Garéoultais. Désormais, j’ai envie de montrer que je n’ai pas volé ma place, et ça, c’est sur le vélo que ça se passe. À l’entraînement, j’ai déjà fait 800 bornes de plus que l’an dernier à la même époque..."

Après une dizaine d’années à naviguer chez les amateurs au VS hyérois (DN2 et DN3), il s’est trouvé au bon endroit au bon moment, quand le projet niçois a pris forme.

La Provence, le Tour 06-83, ce sont des "demi-objectifs car on court à domicile et on a envie de briller sur nos terres". Encore plus pour lui, qui passera à 150m de chez lui, à Garéoult, ce vendredi après-midi. Il rêve donc d’être placé dans la bonne échappée.

La suite? "Le samedi, ça devrait bien se passer, même si ça risque de monter très vite dans la montée finale (au col d’Eze). En revanche l’étape de dimanche me fait un peu peur, glisse-t-il. Elle est très courte, on part direct en bosse, ça va rouler très vite dès le départ... Si ça fait la guerre au kilomètre 0, on va passer une mauvaise journée!"

Ses objectifs

Sa 19e place au général ne rassasie guère Tristan Delacroix. De cette fameuse 2e étape, il regrette le fait d’avoir été spectateur dans le final: "L’objectif désormais, c’est de pouvoir être acteur, au fur et à mesure, d’arriver pour la gagne. Et, en montagne, c’est d’arriver avec le groupe de tête ou bien péter le plus tard possible. Gagner cette saison sera compliqué", pose-t-il.

Il mise toutefois sur d’autres épreuves françaises qui correspondent davantage à son pic de forme (fin avril début mai) et à son profil de puncheur-grimpeur, comme la Classic Grand Besançon, le Tour du Jura ou les 4 Jours de Dunkerque.

Dans l’immédiat, sa priorité consiste à reperdre les 2-3kg qu’il a pris en janvier à cause de la Covid. "Je n’arrive pas à m’en débarrasser et je le sens passer dans les bosses. Le samedi, j’ai sauté tôt, le dimanche aussi dans la montée finale et ça m’embête un peu... Me faire larguer, ça ne me fait pas plaisir!"