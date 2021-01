Théo Pourchaire a reçu son prix du sportif azuréen Nice-Matin 2020

Le prodige du volant, âgé de seulement 17 ans, avait devancé lors d'une élection lancée sur notre site www.nicematin.com en décembre, le pilote de Moto GP Fabio Quartararo et le cycliste Clément Champoussin.

La récompense d'une année 2020 très riche, où il est devenu le plus jeune vainqueur d'une course du championnat FIA F3, ainsi que le plus jeune pilote engagé en F2.

"Cela fait extrêmement plaisir, c'est juste incroyable de finir devant des grands noms, notamment deux pilotes qui évoluent au top niveau (Fabio Quartararo et Charles Leclerc). Même si le nombre de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux va crescendo, je ne pensais pas que le fait de partager me propulserait d'entrée au sommet", a réagi l'ancien champion de France de karting, qui a également reçu le prix de la ville de Grasse, des mains du maire Jérôme Viaud.