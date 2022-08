Tennis: la Niçoise Alizé Cornet élimine la tenante du titre Emma Raducanu au 1er tour à l'US Open

"J'y ai mis tout mon cœur, l'atmosphère (du court Louis-Armstrong) était super et je suis très heureuse d'avoir gagné", a commenté la Française de 32 ans.

"J'ai beaucoup varié, ça a très bien fonctionné et il faut que je garde l'amortie dans mon jeu", a-t-elle souligné, en insistant sur le fait qu'elle avait peu l'habitude d'utiliser ce coup mais qu'il lui avait permis de déstabiliser Raducanu.

La Niçoise n'a jamais dépassé les 8es de finale à New York et restait sur une élimination dès son entrée en lice en 2021. Cette année, elle affrontera la Tchèque Katerina Siniakova (83e) pour tenter de se hisser au troisième tour.

"Je parviens à mieux gérer mes émotions"

"Je suis plus mature et je parviens à mieux gérer mes émotions", a-t-elle souligné pour expliquer les bons résultats qu'elle a affichés cette année dans les Majeurs.

En Australie en tout début d'année, elle a atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale en Grand Chelem. Elle a ensuite été battue au 3e tour à Roland-Garros et en 8es de finale à Wimbledon où elle avait battu la N.1 mondiale Iga Swiatek au troisième tour, mettant ainsi un terme à une série de 37 victoires consécutives de la Polonaise.

Cornet dispute à New York son 63e tournoi du Grand Chelem d'affilée, nouveau record après avoir égalé à Wimbledon l'ancien record détenu par la Japonaise Ai Sugiyama.

De son côté, depuis son titre surprise à Flushing Meadows en sortant des qualifications, Raducanu, 19 ans, n'a plus passé le 2e tour d'un Majeur: elle avait été éliminée à ce stade à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, avant de s'incliner encore plus tôt sur la terre même de ses premiers exploits.

Elle est la troisième tenante du titres dames à être éliminée dès le premier tour de l'édition suivante de l'US Open après la Russe Svetlana Kuznetsova en 2005 et l'Allemande Angelique Kerber en 2017.