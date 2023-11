Tanguy Penin, un influenceur pétanque à Monaco

"Tu tires ou tu pointes ?"A cette douce ritournelle entendue au bord des terrains de pétanque, Tanguy Penin n’aurait guère de difficultés à répondre.

Sa spécialité, c’est le tir. À 30 mètres de distance, par-dessus un étang, les yeux fermés, par-dessous la jambe, avec des obstacles devant… C’est d’ailleurs grâce à cet œil de lynx et cette dextérité que la vie de cet Aveyronnais de 24 ans, désormais licencié à la Fédération monégasque de boules, a radicalement changé. Rembobinons au printemps 2020.

Buzz lors du confinement

"Pendant le confinement, on n’avait pas grand-chose à faire. Avec mes amis, on faisait des défis en vidéo. J’ai tiré à la sautée neuf boules d’affilée, et ça a fait cinq millions de vues sur les réseaux sociaux", retrace ce diplômé en BTS technico-commercial en vins et spiritueux. De cette soudaine notoriété sur la Toile découlent un emballement médiatique puis un contrat avec une société événementielle.

Le voilà en train de taquiner le cochonnet sur le village du Tour de France à Nice, aux côtés du prince Albert II, de collaborer avec Warner Bros pour la sortie du film Suicide Squad, d’être sponsorisé par la marque de boules italienne Boulenciel lors de compétitions ou de réaliser une série de carreaux en direct sur France 2 lors du Téléthon.

Mais c’est un autre buzz sur les réseaux sociaux qui fera passer Tanguy Penin dans une autre dimension. "J’ai tiré 20 boules en une minute et la vidéo a explosé. J’ai eu des sollicitations de journaux et de chaînes de télévision. TF1 est venu devant chez moi et je suis passé aux 13 heures", se souvient celui qui cumule désormais 400 millions de vues et 300 000 abonnés sur TikTok, Facebook et Instagram.

Il remporte l’international de Riga en août 2023. DR.

En mai 2021, l’Équipe de France espoirs de pétanque aspire à le présélectionner pour les championnats d’Europe. Dans le même temps, la Fédération monégasque de boules l’approche pour le faire signer. "Outre ses qualités boulistiques, il véhicule une image sportive et un sourire qui correspond parfaitement à l’image de notre fédération", explique Didier Fulconis, son président.

Le choix est cornélien. Tanguy Penin quitte la Pétanque joyeuse de Millau pour jeter son dévolu sur… la Principauté. "Monaco, c’est le prestige, justifie celui qui réside désormais à Aix-en-Provence. Mon rêve est de participer aux championnats d’Europe, voire du monde. Ce sera plus simple car il y a moins de concurrence qu’en France, où il y a plus de 300 000 licenciés."

Tour de la planète

Martinique, Espagne, Pologne, Grèce, Pérou, Hongrie, Tunisie… Tanguy Penin, qui n’avait jamais voyagé de sa vie hors des bancs de l’école, baroude désormais dans le monde entier pour représenter le drapeau de la Principauté en compétitions. Parfois avec succès comme à Corfou en Grèce (en doublette) ou, plus récemment, à Santa Rem au Portugal (en triplette). "Avant, j’étais un bon joueur de départemental. Le fait de faire plus de compétitions, environ 100 jours en 2023, m’a permis de progresser, de prendre de l’assurance et de la confiance", analyse-t-il.

Dans le microcosme de la pétanque, la notoriété grandissante de ce freestyleur et influenceur - c’est ainsi qu’il se décrit - ne fait pas consensus. "J’ai reçu des menaces et insultes en ligne, car je dérange certains joueurs de pétanque. Ils ne comprennent pas que je sois connu sans être très performant en compétition. Mais j’ai toujours répété que je faisais ces vidéos pour faire passer du bon temps aux gens, pas pour dire que j’étais le meilleur, loin de là", se défend-il.

Dépoussiérer l’image de la pétanque

Son objectif est en réalité tout autre : dépoussiérer l’image vieillissante de la pétanque auprès du grand public, promouvoir cette discipline auprès des plus jeunes. Tanguy Penin participe à des initiations, des séminaires et autres animations en marge de compétitions. Sa série sur France 3 PACA, Les défis de Tanguy, a été récemment renouvelée par la chaîne régionale.

L’Aveyronnais, initié à la pétanque à 14 ans dans une famille plutôt attirée par le cyclisme, vit désormais pleinement de cette activité, grâce aux sponsors et partenariats. "La compétition, c’est cool. Mais j’aimerais tout autant faire un tour d’Europe pour faire des démonstrations et promouvoir ce sport. Et si je peux inspirer des jeunes à faire des vidéos en tirant des boules, pourquoi pas. J’ai reçu pas mal de messages pour des conseils. C’est une histoire de fou ce qu’il se passe depuis trois ans. Et dire que tout a commencé par un défi dans mon jardin. J’ai une chance inouïe."

Toute la magie et la puissance des réseaux sociaux. Reste à tenir sur la longueur.