C’est une ambiance détente qui a régné vendredi soir sur la place du marché à Carnolès, lors du second acte de la soupe au pistou proposée par le club des supporters de l’AS Monaco (section RCM). Une soupe bien amère pour les organisateurs qui, dans le même temps, apprenaient l’évolution du score de leur équipe favorite face à l’Olympique Lyonnais (défaite 0-3)…

Fort heureusement, de nombreux participants sont venus sur la place du marché se délecter de la soupe concoctée par Maryse Martin et Patrick Fassone pour un prix modique. Tandis que DJ Armando animait l’esplanade carnolésienne avec ses platines magiques. « On a observé tout de même une affluence moindre par rapport aux autres années », relevait Marsou Viano, grand artisan bénévole de cette opération. Maintenant, la section roquebrunoise va additionner les bénéfices des deux soirées estivales et offrira prochainement des abonnements aux jeunes roquebrunois qui supportent l’AS Monaco. L’équipe en a bien besoin !