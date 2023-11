Thiago Scuro nous a reçus mardi dans son bureau surplombant les terrains d’entraînement de la Turbie. Promu DG du club, après avoir succédé à Paul Mitchell à la direction du football, le Brésilien de 42 ans a balayé pendant 45 minutes toute l’actualité de l’ASM, de la genèse de sa venue, aux défis qui l’attendent, en passant par le mercato et le choc de demain contre le PSG.

À l’aise, le nouvel homme fort de Monaco, qui dispose d’un contrat de 3 ans et a travaillé très dur pour en arriver là, s’est dit très satisfait du premier tiers de la saison monégasque, conquis par un coach qu’il a bien choisi, Adi Hütter, mais conscient aussi que le plus dur reste à venir.

Thiago, comment avez-vous réagi quand Paul Mitchell vous a proposé de lui succéder ici à Monaco?

J’ai d’abord été un peu surpris. On avait eu l’occasion de se rencontrer puisqu’on travaillait dans le même groupe par le passé et on a partagé quelques expériences professionnelles mais on n’était pas spécialement restés proches. Pour quelqu’un comme moi, venant du championnat brésilien, c’était une sacrée chance.

Comment vous a-t-il vendu le projet?

Il m’a dit que le club était très bien structuré, avec le projet sportif comme principal pilier et un vrai savoir-faire pour sortir de jeunes joueurs et les amener au plus haut niveau. L’Academy est forte depuis de nombreuses années. On va continuer à investir pour notre jeunesse. Le club a une politique sportive claire: faire venir des joueurs qui ont l’ambition de grandir avec nous. Ce n’est pas évident car de plus en plus de clubs optent pour cette stratégie. La concurrence est élevée. On doit donc continuer à s’améliorer.

Connaissiez-vous Dmitri Rybolovlev?

Pas personnellement mais j’ai lu beaucoup de choses sur lui et sur son parcours dans le football. Notamment tout ce qu’il a accompli à son arrivée avec la remontée en Ligue 1, les excellents résultats sportifs et tous les joueurs qui ont éclos à Monaco et sont désormais dans les plus grands clubs du monde.

"Fofana, il croit en notre projet"

Quels objectifs vous a-t-il fixés?

Le Président n’a pas seulement le sens des affaires mais aussi une vraie ambition sportive. Pour moi, l’un ne peut pas exister sans l’autre. Le football doit être un vecteur de plaisir, d’émotions. On doit créer de belles choses sur le terrain, on a donc l’ambition d’être constamment en haut du tableau en championnat et d’amener Monaco chaque saison en Ligue des Champions. Mais on doit le faire en se basant sur un modèle économique sain et durable, qui soit en adéquation avec les législations qui régissent aujourd’hui notre industrie.

Quelles étaient vos priorités à votre arrivée?

Il fallait comprendre le plus rapidement possible le fonctionnement du club afin d’être opérationnel pour le mercato estival. L’autre défi était évidemment de trouver un entraîneur. C’est un processus de plus en plus technique. Ce n’est pas seulement choisir un nom ou deux. C’est une analyse très poussée. Les premiers mois ont été très intenses et pas seulement à mon arrivée en juillet, mais en amont déjà, autour de mai. Ma vie ici s’est d’abord résumée à vivre à l’hôtel et à travailler 20 heures par jour (rires).

Quel bilan tirez-vous de votre premier mercato?

II est positif compte tenu des cinq recrues que l’on a pu faire. Hormis Salisu qui a eu un souci physique à son arrivée (une pubalgie), les quatre autres jouent et sont décisifs. Ils ont amené une plus-value à l’effectif. J’aurais aimé que tous puissent nous rejoindre lors de la présaison, mais c’est aussi caractéristique de la manière dont fonctionne le marché européen. Pour des raisons financières, beaucoup essaient de retarder les opérations jusqu’aux derniers jours. J’espère pouvoir faire mieux à ce sujet dans le futur. Mais nous avons signé des jeunes joueurs prometteurs, d’autres plus expérimentés, un gardien de but à la hauteur.

Vous avez aussi réussi à conserver Youssouf Fofana.

Je dois dire que le mérite lui revient en grande partie. Il croit en notre projet et a fait le choix de rester plus longtemps pour poursuivre son développement. Il a de hautes ambitions avec l’équipe de France et avec l’AS Monaco.

L’équipe a-t-elle selon vous assez de défenseurs?

Oui, j’estime qu’on en a désormais assez (depuis l’arrivée de Ouattara). Malheureusement, le club a dû faire face à de nombreuses blessures, comme jamais ces dernières saisons, et davantage sans doute que la majorité des autres équipes. On a décidé d’avoir un effectif moins étoffé car on ne joue pas l’Europe, avec une concurrence élevée mais plus facile à gérer pour le coach. Cela rend les choses un peu plus compliquées quand il y a des blessures, notamment en défense, c’est vrai. On espère être européen et avoir plus de matchs à jouer la saison prochaine. On rediscutera alors de notre plan.

Les Coupes d’Afrique et d’Asie vous obligent-elles à recruter cet hiver?

On est préparé à voir certains de nos joueurs participer. Ça va être un challenge mais je pense qu’on a assez d’armes pour être performant lors des 4-5 matchs que l’on devra jouer sans eux. D’ailleurs, ça ne sera pas seulement un problème pour l’AS Monaco. Beaucoup d’autres clubs devront aussi s’adapter.

"On sent un vrai engouement autour de l’équipe"

Comment jugez-vous le premier tiers de la saison?

Je vois beaucoup de positif. On sent un vrai engouement de la part de nos supporters. La fréquentation au stade a augmenté de 40%*. On a de plus en plus de marques qui veulent s’engager à nos côtés. Sportivement, je pense qu’on montre de belles choses, avec un jeu ambitieux et une mentalité de gagnants à chaque match. On a joué seulement 12 rencontres, c’est très court par rapport à tout le chemin qu’il nous reste mais Adi Hütter a réussi en très peu de temps à changer notre style de jeu et à faire grandir certains de nos jeunes joueurs.

Le titre, vous y croyez?

Personnellement, oui j’y crois. Mais j’ai aussi appris de mes années d’expérience dans le football que la décision finale n’appartient qu’aux joueurs. Ce sont eux qui deviennent champions, avec l’entraîneur, pas le directeur sportif. Il faut un état d’esprit commun, une volonté de s’entraider peu importe qui joue ou ne joue pas, un sentiment d’appartenance et de famille.

Vous attendez le match contre le PSG avec impatience?

Bien sûr. C’est l’un de nos plus gros matchs de la saison. Le timing n’est pas idéal pour les deux équipes, avec de nombreux joueurs qui rentreront de sélections, parfois de l’autre bout du monde, et n’auront que peu de temps pour s’entraîner. C’est comme ça, c’est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler.

Plus globalement, comment rivaliser avec Paris et ses moyens illimités quand on est Monaco?

Avec de la constance et de la discipline. Il n’y a pas qu’en L1 que certains clubs ont des moyens financiers bien supérieurs aux autres. Quand vous avez plus d’argent que les autres, vous pouvez vous permettre de faire plus d’erreurs que vos concurrents. Nous, on a une politique sportive claire. Maintenant pour être champion, il faut quelque chose en plus. Que les planètes soient alignées. Une magie, une alchimie à l’intérieur du club.

*54 902 billets ont été édités sur les 6 premiers matchs de la saison à domicile contre 37 549 sur les 6 premiers matchs de L1 de la saison 2022-23.

Polyglotte, Thiago Scuro espère pouvoir faire une interview en français d'ici quatre ou cinq mois. Photo Jean-François Ottonello.

Adi Hütter, s’agit-il de votre meilleure recrue?

(Rires) Il a été l’une des très bonnes décisions de l’été, ça c’est certain. On a rapidement senti chez lui de grosses qualités de leadership. Comme vous l’avez vu, il est capable de gérer son groupe avec beaucoup de transparence. et des idées de jeu claires. Tout le monde est très content de l’avoir.

Le club a investi gros sur Balogun (30 millions). Peut-on s’attendre à d’autres transferts d’envergure?

On espère créer des conditions au club qui nous permettent de reproduire ce genre d’investissements. Pour cela, on doit augmenter nos revenus grâce au sponsoring, à la billetterie, à la vente de joueurs, mais aussi grâce aux compétitions européennes, car être performant amène des revenus. On pourra envisager notre futur de façon plus agressive. C’est notre ambition de devenir une organisation plus prospère à tous les niveaux.

C’est un moyen de préparer l’après Ben Yedder?

On voulait amener plus de qualités dans l’équipe, rehausser la concurrence. Ben Yedder est un joueur très important au club, il réalise jusqu’ici une bonne saison et on espère que ça va continuer. Quand ce sera le bon moment, on évoquera sa situation personnelle avec lui. Mais pour l’heure, nous sommes tous concentrés sur le projet global de l’ASM.

Gelson ne rentre plus dans les plans. Qu’envisagez-vous pour lui?

Il reste un joueur important dans l’industrie du foot. On cherche actuellement la meilleure solution pour lui et pour le club. Le vendre cet hiver est une option.

Vous avez été nommé directeur général. Quelles sont vos nouvelles missions?

Je ne m’y attendais pas du tout. Je suis venu à la base pour remplacer Paul Mitchell sur la partie sportive. Le Président m’a demandé d’avoir aussi un regard sur l’administratif. Ma mission est de coordonner le fonctionnement global des services, connecter toutes les parties pour avoir les meilleurs résultats sur le terrain et en dehors.

"Mon père est une référence"

Vos prédécesseurs Jean-Emmanuel de Witt et Ben Lambrecht ne sont pas restés bien longtemps...

Alors j’espère faire mieux (sourire). Je ne peux pas juger ce qu’il s’est passé avant. J’essaie de faire mon travail du mieux que je peux, en étant le plus transparent possible avec les autres et avec moi-même. J’espère durer ici, comme je l’ai fait au Red Bull Bragantino où je suis resté 7 ans, ou dans mon premier club au sein duquel j’ai passé dix années. Je suis une personne attachée aux projets à long terme.

Le club travaille depuis plusieurs années sur le modèle Red Bull. Comment préserver son identité?

On peut discuter longtemps du modèle Red Bull mais pour moi Monaco fait mieux. Regardez le RB Leipzig. Ils achètent des jeunes à fort potentiel dans le monde entier et les façonnent à leur style de jeu. Alors que l’ASM est capable de faire grandir ses jeunes via son Academy. Le jeu agressif et intense n’est plus propre à Red Bull, beaucoup de clubs ont emprunté ce chemin. Je ne suis pas ici pour faire appliquer le modèle Red Bull mais pour rendre celui de Monaco mieux structuré. Il faut respecter l’histoire du club, l’aider à défendre son identité avec un style de jeu qui ne disparaîtra pas, comme c’est parfois le cas, au moment où un coach s’en va.

Où Monaco peut-il encore progresser?

Notre challenge cette saison est de garder l’affluence à un bon niveau, conserver la bonne atmosphère qu’il y a autour de l’équipe, parce que ça amène beaucoup d’énergie aux joueurs. Sur le terrain, on doit continuer à être courageux et à se battre à chaque match car c’est ce que les fans attendent de nous. On ne gagnera pas toutes les rencontres évidemment, mais on doit toujours montrer à quel point nous sommes ambitieux.

Comment vivez-vous les matchs?

Je suis quelqu’un de passionné dans la vie et dans mon métier. Mais j’essaie de rester mesuré. Vous ne me verrez jamais trop enthousiaste quand on gagne et pas déprimé non plus après une défaite. Je crois en notre projet et en les personnes qui le font vivre. On ne contrôle pas le match qui vient de passer mais en revanche, on peut contrôler celui qui arrive. Je regarde toujours de l’avant, ça aide à garder une stabilité.

Quelle est votre conception du football. C’est un jeu, un business, les deux ? Aimez-vous toutes ses facettes?

Pour être honnête oui. Pour moi, c’est un privilège de faire partie de cette industrie. J’aime chaque minute, chaque situation. N’en déplaise à ce que peuvent penser les gens, le foot reste un jeu. Je n’ai jamais vu mon métier via le prisme de l’argent.

Comment est née votre histoire avec le foot?

Dans la rue avec les copains comme des millions d’enfants de mon pays, je crois (sourire). J’ai joué jusqu’à 17 ans à un assez bon niveau. J’étais numéro 8. Mon père qui était directeur commercial n’a jamais trop soutenu que j’essaie de devenir professionnel. Son rêve était que ses enfants aillent à l’université. Alors j’ai arrêté au moment d’intégrer un centre de formation. Dans mon cursus scolaire, j’ai toujours essayé de rester proche du monde du football. J’ai notamment étudié les sciences du sport.

Qui a été important dans votre parcours?

Mon père est ma référence. C’est d’ailleurs lui qui m’a convaincu d’accepter l’offre de Monaco. Il était très enthousiaste. Maintenant, il regrette un peu parce qu’il est loin de ses petits enfants (sourire). Il n’a pas encore eu la chance de venir nous rendre visite. Je citerai également José Carlos Brunoro, qui a été un de mes patrons. Il est celui qui a tout rendu possible pour moi. J’ai appris beaucoup à ses côtés pendant dix ans. Il a été sélectionneur de l’équipe nationale de volley, directeur sportif pour Palmeiras, a travaillé six ans en Formule 1. Il a une carrière vraiment unique.

Regrettez-vous de ne pas avoir tenté de devenir professionnel?

Non, car je pense que mon père avait raison (rires). En travaillant dans le football, j’ai réalisé à quel point c’est difficile. A cet âge, je n’avais pas la mentalité adéquate. J’en suis persuadé.

Qui étaient vos idoles quand vous étiez enfant?

Pelé est une légende pour tout le peuple brésilien. Mon fils a 11 ans et il sait évidemment qui il était. Ce joueur traverse les générations d’une façon assez unique. Ma génération à moi est très fortement connectée à Ronaldo, pas seulement pour la Coupe du monde 2002 mais pour toute son histoire, son immense détermination pour se relever après les blessures. Si l’on s’éloigne un peu du football, j’admirais Ayrton Senna. Il était obsédé par le succès.

Êtes- vous bien installé à Monaco?

Avec ma femme (il est marié depuis 22 ans), notre principale inquiétude concernait nos enfants. Lucca a 11 ans et Giovanna 9. Ce n’est pas évident de tout changer: de pays, de langue, d’école. Quitter les amis et la famille. On est très contents car ils s’adaptent très rapidement. On commence à avoir notre routine, la maison est de mieux en mieux équipée. Notre chien est arrivé cette semaine du Brésil. On aime vivre ici. Mon fils adore aller au stade. Il s’entraîne une fois par semaine ici avec les U12. Tout est très positif.