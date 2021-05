Sergio Pérez domine les essais libres 1 du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc en panne

Les Formule Régional by Alpine et les Formule 2 ont eu l’honneur de chauffer le bitume en matinée. Et sa majesté F1 est ensuite entrée en piste comme prévu ce jeudi à 11h30 pour sceller le nouveau départ du Grand Prix de Monaco deux ans après la précédente édition.

Le premier temps de référence du week-end? 1’12’’487. Signé Sergio Pérez! Déjà sur la sellette dans le camp Red Bull après un début de saison en demi-teinte, le Mexicain montre d’entrée qu’il se sent à l’aise sur le tourniquet de la Principauté.

À l’issue de l’heure de roulage, il devance la Ferrari de Carlos Sainz, 2e à 0’’119, l’autre Red Bull cravachée par Max Verstappen, 3e 0’’161, l’AlphaTauri de Pierre Gasly, excellent 4e à 0’’442, et la Mercedes de Lewis Hamilton, 5e à 0’’508.

Alors qu’il se faisait une joie de remettre les gaz à domicile, Charles Leclerc coiffe la casquette du héros malheureux. Trahi par la boîte de vitesses de sa Ferrari SF21, le Monégasque est resté cloué au stand après avoir seulement bouclé 4 tours.

De retour en Principauté, Fernando Alonso a lui aussi vu sa séance écourtée. Le revenant espagnol du team Alpine est parti à la faute dans le virage Antony Noghès, heurtant le rail à l’avant gauche.