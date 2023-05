Sept images pour (re)vivre la 30e rencontre caritative World Stars Football Match à Monaco

La manière importait peu, le résultat non plus d’ailleurs. Cette édition du World Stars Football Match avait surtout à cœur de souffler comme il se doit sa trentième bougie. Mais plus encore, récolter des fonds pour aider les enfants défavorisés. Une cause vitale menée par l’association Star Team For the Children MC et son président exécutif, et organisateur de l’événement, Mauro Serra.

Après Daniil Medvedev en première mi-temps, c’est le prince Albert II qui a lancé le second acte. Photo Jean-François Ottonello.

Daniil Medvedev, tennisman numéro 2 au classement mondial était présent, mais en tenue de civil. Photo Jean-François Ottonello.

Anciennes gloires du ballon rond et pilotes - dont Charles Leclerc; son coéquipier chez Scuderia Ferrari Carlos Sainz Jr, et son ami Pierre Gasly - se sont donc, gentiment, affrontés sur la pelouse du Stade Louis-II.

Frayeur pour Carlos Sainz Jr qui est sorti en deuxième mi-temps avec la cuisse strappée. Photo Jean-François Ottonello.

Pierre Gasly sait maîtriser l’art du plat du pied. Photo Jean-François Ottonello.

À défaut de vibrer, et alors que de nombreuses célébrités annoncées n’étaient pas présentes, le public a tout de même joué avec entrain son rôle de douzième homme. Certains tifosi avaient même fait le déplacement pour encourager les deux pilotes de l’écurie au cheval cabré.

Les tifosi sont déjà prêts à encourager Charles pour le jour-J, dimanche. Photo Jean-François Ottonello.

Trois d’entre eux ont vécu le premier acte avec émotion: "Nous n’avons pas pu avoir de place dimanche pour le Grand Prix, ni même les jours précédents, confie Gennaro. Au moins ici, c’était plus accessible pour les voir, même de loin."

Coéquipiers sur la pelouse du Louis-II, les trois pilotes se feront sans doute moins de cadeaux sur le circuit du Grand Prix de Monaco. Photo Jean-François Ottonello.

Ils ont surtout frissonné alors que Charles Leclerc, seul face au but, a décoché une frappe malheureusement non cadrée, ou lorsque Carlos Sainz Jr. s’est mis à boitiller, main sur la cuisse, après une longue course. La deuxième période aura été ponctuée d’une flopée de buts (5 sur les 7).

Cette fois c’est sûr, les festivités du GP ont bel et bien démarré.