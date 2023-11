Patinoire, bowling, nouvelle salle de basket, saison de l'AS Monaco... le prince Albert II décrypte l'actualité sportive de Monaco

Le prince Albert II a reçu longuement Monaco-Matin dans son Bureau d’apparat pour décrypter l’actualité nationale monégasque. Le Prince est ainsi revenu sur l’absence de patinoire depuis deux ans sur le port Hercule, ou encore le dessein du stade Louis-II et le spectacle proposé par les équipes professionnelles de l’AS Monaco cette saison.

Le futur du Stade Louis-II est-il défini désormais ?

Oui, les grandes orientations de sa restructuration sont arrêtées. Au-delà des nécessaires rénovations techniques qu’impose l’âge du bâtiment, il s’agit de renouveler les importantes composantes d’équipements sportifs et de les mettre en ordre, en les adaptant aux besoins. Le bâtiment doit aussi être en phase avec les politiques énergétiques et pourrait peut-être être raccordé à une autre boucle thalassothermique. Le but est aussi de créer un gymnase omnisports pour accueillir des compétitions de niveau fédéral ou national selon la discipline. La création d’espaces de sport en Principauté est toujours problématique, il faut trouver les terrains pour abriter les besoins multiples et les exigences de chacun.

"Des études en cours pour une salle de basket aux Moneghetti”

Est-ce toujours envisagé de créer une salle de basket aux Moneghetti ?

Les études sont toujours en cours pour disposer d’éléments d’arbitrage adéquats. Si on veut positionner une nouvelle salle de basket à cet endroit-là, il faut revoir le projet qui était envisagé à l’origine.

L’AS Monaco basket et foot jouent les premiers rôles cette saison, le spectateur que vous êtes prend-il plaisir à les regarder jouer ?

Bien sûr ! J’irai au basket ce dimanche, c’est la première fois où je pourrais y aller de la saison. La Roca Team fait un très bon début de saison, un peu plus hésitant en Euroligue mais je pense que nous allons atteindre notre vitesse de croisière assez vite, avec des joueurs extraordinaires. Côté football, je pense qu’on a très bien débuté, même si nous ne sommes pas en compétition européenne par notre faute en fin de saison passée. Mais nous avons la chance d’être dans les trois ou quatre meilleures équipes en France.

"Les besoins en énergie sont énormes pour une patinoire”

L’absence de patinoire crée l’émoi chez les amateurs et sportifs. Plus largement, la jeunesse monégasque regrette l’absence de loisirs : bowling, cinéma…

D’abord, les offres de loisirs ne sont pas complètement absentes pour les jeunes en Principauté.

Le bowling je le regrette, c’est vrai. Nous avons toujours l’ambition d’en installer un à la ZAC Saint-Antoine. Pour la patinoire, je le regrette aussi, mais les projets n’étaient pas raisonnables, les besoins en énergie sont énormes pour une patinoire. Pour un ancien athlète de sport de glace que je suis, c’est un peu difficile comme décision, mais pour l’heure il n’y a pas de solution durable. Cela démontre la limite de ce que l’on peut faire sur un territoire exigu.