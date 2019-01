Rybolovlev : J’aime notre club et je m’inquiète

Depuis son report, le 7 décembre pour cause de « menace » des « gilets jaunes », il était écrit que ce derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice ne serait pas comme les autres sur, et en dehors, du terrain.

Sur le rectangle vert, les scores fleuve des dernières saisons, lorsque Monaco et Nice tutoyaient les sommets, ont laissé la place à un agréable match nul (1-1) entre bons amis, Thierry Henry et Patrick Vieira [lire pages 27 à 31].

En dehors du pré, l’avant-match a été marqué par deux événements inhabituels. D’abord, lassés par les obligations sécuritaires pour certains ; refroidis par la programmation de la rencontre en semaine pour d’autres, les supporters niçois n’ont pas paradé à scooters depuis Nice, comme à l’accoutumée. Se contentant de quelques chants, fumigènes et pétards, de la sortie de la gare (sous bonne escorte) au pied de leur tribune.

L’autre fait marquant est intervenu une heure avant le coup d’envoi avec la prise de parole du discret président de l’AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, à l’occasion de la cérémonie de vœux de l’ASM. Une «initiative personnelle» d’après son entourage et un exercice auquel l’homme n’avait pas habitué ses convives. Un président qui avait des choses à dire, ou plutôt à rappeler.

« Des erreurs sportives ont...