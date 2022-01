Rugby: le XV de France va préparer le Tournoi des six nations à Cassis

Alors qu’il avait pris l’habitude, depuis deux ans, de préparer le Tournoi des six nations du côté de Nice, le XV de France a cette fois choisi de s’installer à Cassis du 24 janvier au 4 février.

Depuis sa prise de fonction, au sortir du mondial 2019, Fabien Galthié a pris pour habitude de casser régulièrement la routine du XV de France. En ce sens, l’ancien demi de mêlée international a fait le choix de réaliser différents stages de préparation hors du Centre national du rugby de Marcoussis.

Au diable l’Essonne, le sélectionneur du XV de France avait jusqu’alors jeté son dévolu sur Nice, où les Bleus organisaient leur planning entre le Radisson Blu, la promenade des Anglais et le stade des Arboras.

Le staff souhaitait une pelouse naturelle

Pourtant, si les stages dans la cité azuréenne ont souvent été décrits comme des "actes fondateurs" par les joueurs, l’ancien entraîneur du RCT a une nouvelle fois crocheté les habitudes de son groupe, en faisant cette année le choix de préparer la réception de l’Italie en ouverture du Tournoi des six nations (6 février) du côté de... Cassis.

La raison? "Max Guazzini (1), qui a une résidence secondaire à Cassis et vient tous les étés, avait depuis quelques mois en tête de faire venir le XV de France. Il a alors suggéré l’idée à Fabien Galthié et Bernard Laporte, de qui il demeure très proche, nous conte Dominique Raynaud, créateur et directeur technique du Cassis Rugby Club. Les échanges ont continué, le projet a fait son bout de chemin, et voilà comment le XV de France se retrouvera à préparer son ouverture du Tournoi des six nations du côté de Cassis". Du 24 janvier au 4 février, le XV de France prendra donc ses quartiers dans la cité bucco-rhodanienne, et plus précisément dans l’hôtel 5 étoiles Les Roches blanches. Pour tout ce qui concerne le sportif, les internationaux tricolores diviseront leurs dix jours de préparation entre Aubagne - où ils pourront jouer sur la pelouse naturelle (une volonté du staff) du stade de la botte - et le camp militaire de Carpiagne, où ils pourront profiter d’outils de musculation et rencontrer les membres de la Légion Étrangère.

Un coup de pouce pour le club de Cassis

En choisissant de s’éloigner des habituels Nice et Marcoussis, le staff des Bleus aura ainsi l’occasion de casser une nouvelle fois la routine des Bleus, mais également de mettre un peu de lumière sur le Cassis Rugby Club, qui a vu le jour il y a de ça un an et demi.

"La venue de l’équipe de France va, à l’évidence, nous aider à faire connaître un peu notre jeune club. C’est une opportunité que nous avons saisie avec un énorme plaisir."

Le stage à Cassis, comme ceux à Nice en 2020 et 2021, deviendra-t-il l’acte fondateur d’un beau Tournoi des six nations? C’est en tout cas le souhait de l’ensemble du staff tricolore, bien conscient que les Bleus courent (toujours) après leur premier trophée depuis 2010.

1. Ancien président du Stade français de 1992 à 2011.