Battus à domicile le week-end précédent par le RC Grasse II (2-4), les Roquebrunois accueilleront à nouveau une formation grassoise ce dimanche. Avec la ferme intention de se relancer et de ne pas laisser éparpiller à nouveau les trois points de la victoire. Les Rouge et Jaune, cette saison, ne parviennent malheureusement pas à réaliser une série dans la durée et végètent du coup dans le ventre mou du classement. Dans cette édition 2019-2020, l’ASRCM n’a réussi qu’une seule fois l’enchaînement de deux victoires consécutives. L’irrégularité des joueurs de Jérémy Gagliardi les empêche de se dépêtrer de cette zone intermédiaire. L’US Plan de son côté a bien débuté l’année en allant s’imposer contre Mouans-Sartoux II (0-3), mais les Grassois sont à la peine au classement et ont grand besoin de points. Entre des Roquebrunois qui voudront effacer leur dernier revers et des Grassois qui veulent se sortir de la zone rouge, c’est une rencontre qui s’annonce ouverte avec tout de même un avantage aux locaux qui possèdent la meilleure attaque de la division (25 buts).