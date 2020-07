Robert Moreno n'est plus l'entraîneur de l'AS Monaco

Cette éviction interviendrait peu de temps après la nomination de Paul Mitchell, ancien du RB Leipzig, au poste de directeur sportif. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Sans doute. L'Anglais, recruté pour donner une nouvelle dimension au projet sportif, devrait alors proposer un entraîneur capable d'incarner le fameux projet monégasque.



Un garçon comme Rafl Rangnick, ancien du RB Leipzig et annoncé avec insistance du côté de l'AC Milan depuis plusieurs mois pourrait, par exemple, être un CV retenu. Mais également Niko Kovac, l'ancien coach du Bayern Munich, libre de tout contrat.



En attendant que le club sorte de silence, personne n'était joignable ce samedi matin, l'ASM continue sa valse des coaches puisque Robert Moreno deviendra le cinquième coach à se faire remercier depuis la remontée en Ligue 1 après Claudio Ranieri, Leonardo Jardim par deux fois et Thierry Henry.