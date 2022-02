Records du monde de vitesse: mais où s’arrêtera le groupe Venturi de Gildo Pastor?

C’était le 22 novembre dernier sur la piste de Space Florida au Kennedy Space Center, aux États-Unis.

Au guidon de la Voxan Wattman, une moto électrique conçue par Venturi, le pilote italien Max Biaggi remportait le plus prestigieux des records.

Sur une immense ligne droite, sur un kilomètre aller puis 1km retour, après un départ lancé, il a atteint la vitesse moyenne pharamineuse de 455,737km/h dans la catégorie moto électrique semi-carénée de moins de 300 kilos. Avec une pointe enregistrée à 470,257km/h! Ce jour-là, la robe grise de la Voxan, dessinée par Sacha Lakic, a bien affolé toutes les cellules de chronométrage.

Voilà pour le plus prestigieux des records. Car en l’espace de 12 mois, l’équipe Voxan en a décroché au total 22.

Gildo Pastor fier et ému

22 records du monde de vitesse cumulés dans les catégories moins de 300 kilos et plus de 300 kilos en électrique décrochés par la firme monégasque grâce à Max Biaggi, mais aussi à Louis-Marie Blondel, le pilote du développement de Venturi qui a également conçu l’architecture de la Voxan [lire ci-dessous].

Alors mercredi dans les locaux du groupe Venturi à Monaco, Gildo Pastor était un homme fier. Fier et ému de partager ces succès avec tous les membres de son équipe et les partenaires de cette aventure électrique qui repousse sans cesse les limites de la vitesse.

Car bien sûr, la firme monégasque ne va pas s’en tenir là. Chez Venturi, si on aime savourer la victoire, on ne s’endort jamais sur ses lauriers.

Prochain objectif pour la Voxan: 500km/h

"En vitesse finale, nous sommes arrivés à 470km/h. Nous le savions avant d’y aller. Et à la virgule près nous avons réussi notre objectif grâce à des pilotes exceptionnels. Mais il faut que la Voxan aille encore plus vite, confie Gildo Pastor. Alors maintenant, nous nous préparons à en battre un nouveau pour le mois de décembre. Notre objectif c’est d’arriver à 500km/h, c’est notre rêve à tous ici. Aujourd’hui, ce n’est clairement pas possible, il faut que l’ensemble des éléments soient au point. Alors on y travaille. Durement et avec envie. C’est comme ça les records, un truc de fou!"

Une envie de se surpasser que Gildo Pastor a insufflé depuis des années à toute son équipe de Venturi. Une envie qui touche tous les domaines de la firme monégasque [lire ci-dessous]. Une envie jamais rassasiée.