Les joueuses de Jean-François Weber, pour la deuxième fois de la saison, ont chuté avec un petit point d’écart. Cette fois-ci, les Roquebrunoises se sont inclinées sur le parquet de Meyzieu (banlieue de Lyon) sur le score de 58-57. Une déconvenue difficile à accepter pour le technicien roquebrunois : « On a raté beaucoup de lancers francs. Djibo blessée a manqué énormément dans la raquette. À la fin du match avec -1 et 20 secondes à jouer, les arbitres ne sifflent pas nos fautes destinées à arrêter le chrono… Il faut encore travailler et s’endurcir. » Prochaine rencontre, ce sera le 27 octobre avec la réception de Venelles.