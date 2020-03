Rapatriement, entraînements, fin de saison... L'AS Monaco dans le flou face au coronavirus

Ils se sont entraînés normalement, sans vraiment comprendre ce qu'ils faisaient là. Et pour cause, les joueurs de l'AS Monaco ont débuté leur séance d'entraînement au stade Louis-II sur les coups de 11h30, peu de temps après l'annonce de la suspension des compétitions par la Ligue de football professionnel.

Dans la foulée, et en temps normal, Robert Moreno aurait dû se présenter devant la presse pour évoquer le match de championnat contre Saint-Etienne dimanche. Avec l'annulation des rencontres, c'est finalement le vice-président directeur général Oleg Petrov qui a pris la parole devant les médias.

" La décision de la Ligue est logique, a expliqué le dirigeant russe. Ce n'est pas une surprise compte tenu de l'évolution de la situation. Il faut respecter cette décision ". Dans une saison perturbée par le licenciement de Leonardo Jardim cet hiver et l'arrivée d'un nouveau staff et entraîneur (Robert Moreno), Monaco 9e de L1 espère terminer la saison pour remonter au classement.

"Il y aura des incidences sur le club qui sont difficiles à évaluer, nous avons encore besoin de temps pour analyser tout ça. J'aimerais jouer et continuer le championnat plus tard pour progresser dans le classement, car on avait des ambitions, mais ça, c'est la théorie sportive."

Moreno quitte l'Italie pour s'installer à Monaco

Depuis ce vendredi matin, les réunions s'enchaînent dans les bureaux du Louis-II. Les jeunes du centre de formations devraient rentrer chez eux. Jusqu'à quand ? Voilà la question qui préoccupe l'ensemble des salariés.

Faut-il renvoyer les joueurs pros chez eux avec un programme d'entraînement ou faut-il maintenir les entraînements avec l'éventualité d'une reprise de la L1 d'ici la fin de saison ? "Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas encore vu les joueurs, a reconnu Oleg Petrov. Hier, on pensait encore pouvoir jouer contre Saint-Etienne. Tout est allé très vite. J'aimerais que les joueurs restent prêts pour reprendre éventuellement la saison sur un plan sportif. Mais il faut discuter avec tout le monde, les joueurs, le médical etc. Il faut prendre en compte les restrictions sanitaires et la position de la ligue. C'est encore trop tôt. Il n'y a pas encore eu de décision."

De son côté, Robert Moreno qui vivait jusqu'ici en Italie à Bordighera a décidé de déménager pour s'installer à Monaco avec sa famille. Au club, on invite les joueurs à limiter les déplacements.