Qui va partir, qui va rester... On fait le point sur le mercato de l'AS Monaco

Les gardiens

Dans les buts, Alexander Nübel, qui se plaît sur le Rocher, sera toujours numéro 1 la saison prochaine. Philippe Clement l’a confirmé lundi. Benjamin Lecomte fait son retour à la suite de son prêt à l’Atlético Madrid où il n’a pas disputé la moindre minute. Il apparaît peu probable de le voir accepter d’être la doublure de l’Allemand et son nom circulerait à Rennes.

Radoslaw Majecki, lui, a annoncé en décembre sa volonté d’être numéro 1 en 2022-2023. Selon les médias polonais, un prêt serait à l’étude et Lech Poznan pourrait l’accueillir. Quant à Vito Mannone, en fin de contrat, il ne sera pas prolongé. Monaco devra donc s’activer pour trouver un numéro 2 et faire de la place à ses jeunes, Alain Zadi et Yann Lienard.

Les défenseurs

S’il est déjà acté que Djibril Sidibé ne prolongera pas, Clement ne pouvant lui garantir du temps de jeu, Benoît Badiashile pourrait également s’éclipser. Selon nos informations, l’international Espoirs privilégie un transfert à l’étranger. Mais il ne partira pas pour partir et n’étudiera que des projets cohérents. À deux ans de la fin de son contrat, il n’entend pas quitter son club formateur pour une équipe moins huppée ou pour cirer le banc. I

l n’ira pas au bras de fer et souhaite que Monaco s’y retrouve aussi financièrement. Newcastle devrait revenir à la charge après l’avoir approché cet hiver. Manchester United le voulait il y a deux ans mais Niko Kovac l’avait convaincu de rester. Les Red Devils continueraient à le suivre mais leur intérêt dépendra de ce que souhaite faire Erik Ten Hag, leur nouvel entraîneur. L’Atlético Madrid et West Ham sont également sur les rangs.

Axel Disasi, Ruben Aguilar et Caio Henrique ne devraient pas quitter le navire.

Les milieux

Selon RMC Sport, Aurélien Tchouameni aurait d’ores et déjà annoncé à ses coéquipiers son intention de rejoindre le Real Madrid. Un contrat de 5 ans l’y attendrait. Les négociations sont âpres, d’autant que le PSG n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier, mais elles pourraient se conclure autour d’une indemnité de 80 millions d’euros. Une somme suffisante pour tenter de compenser sportivement son départ.

Son compère Youssouf Fofana se sent bien à Monaco et va rester. Chez les jeunes, Maghnes Akliouche espère un peu plus de temps de jeu. Des clubs se sont déjà manifestés pour un prêt éventuel mais il pourrait être bloqué par Clement, qui l’apprécie.

Eliot Matazo et Sofiane Diop attendaient des garanties ces dernières semaines, eux qui ont peu joué ces derniers mois. Pour le Belge, le club lui a fait savoir qu’il aimerait le conserver, alors que le départ de Tchouameni lui avait très tôt été présenté comme quasi acté en interne. Le second, combatif pour récupérer sa place en fin de saison, songe désormais à un départ. Une information de L’Equipe que nous pouvons confirmer. Dortmund, Leicester et d’autres clubs anglais lui font la cour.

Les attaquants

La principale interrogation concerne Wissam Ben Yedder. Le deuxième meilleur buteur de L1 (25 buts) pourrait être tenté par un départ. Mais la perspective de jouer le Mondial au Qatar, et avant cela la C1 avec l’ASM, devrait le pousser à rester. Comme son salaire (650000e mensuel brut) qui n’est pas à la portée de tous les clubs.

Kevin Volland se plaît sur le Rocher et Myron Boadu, en contrat jusqu’en 2026, est convaincu qu’il a les qualités pour s’imposer à Monaco. Nantes n’a pas levé l’option d’achat de 6ME incorporée au prêt de Willem Geubbels. L’ex-Lyonnais revient en Principauté et veut convaincre Clement de lui accorder sa confiance. Dans le cas contraire, et à un an de la fin de son contrat, il partira.