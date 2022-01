Quelles sont les mesures sanitaires imposées pour la Monaco Run?

En tenant compte de la situation sanitaire du moment, des mesures seront mises œuvre afin de garantir pleinement la sécurité des coureurs, accompagnateurs et bénévoles.

Les épreuves qui rythmeront l’événement seront donc:

-Le City Trail de 10 km à travers la Principauté.

-Le 5 km Herculis et son tracé roulant.

-La marche caritative Pink Ribbon.

Un test obligatoire pour récupérer son dossard

Quelle que soit leur situation vaccinale ou de rétablissement de la Covid, tous les participants devront présenter un test antigénique ou PCR de moins de 24 heures à l’heure du retrait du dossard.

Village Running Expo

Les visiteurs devront obligatoirement présenter un pass sanitaire valide (schéma vaccinal complet ou tests PCR ou antigéniques de moins de 24 heures ou certificat de rétablissement) pour rentrer dans le village Running Expo. Le village accueillera coureurs, accompagnateurs et spectateurs au Port Hercule le samedi de 10 h à 17 h et le dimanche à partir de 7 h du matin.



Ce village d’exposants comprend notamment la zone de retrait des dossards ainsi que le départ et l’arrivée des courses.

Annulation des 1.000m

Les courses de 1.000m qui regroupent habituellement petits et grands le samedi après-midi en parallèle de la Running Expo sur le port Hercule sont malheureusement annulées en 2022.

Politique tarifaire

Considérant la demande de réalisation d’un test pour participer aux courses, le tarif de 15€ restera inchangé pour toutes les inscriptions au 5 km ou au City Trail jusqu’au 12 février (uniquement sur place le samedi 12 février).