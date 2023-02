Quand Charles Leclerc imite... Michael Schumacher

Non, vous n’avez pas rêvé et non, nous ne sommes pas de retour dans les années 2000. C’est tout simplement Charles Leclerc, au volant de la Ferrari F2003-GA d’un certain... Michael Schumacher. Le Monégasque a posté ce lundi sur ses réseaux sociaux une vidéo d’environ 1 min 30 avec le message : « Une journée incroyable à conduire cette bête de 2003 à Abou Dhabi ». Ou encore : « Quelle journée ». Inutile de préciser que le pilote de 25 ans a dû prendre son pied.

La monoplace du titre de 2003

Sur la courte séquence, on le voit à toute vitesse sur le circuit d’Abu Dhabi, de nuit, au volant du bolide anciennement piloté par le septuple champion du monde de Formule 1 et Rubens Barrichello. C’est la monoplace avec laquelle « Schumi » est devenu champion du monde pour la sixième fois en 2003.

Pendant ce temps, le retour de la saison de Formule 1 approche. Les pilotes ont rendez-vous dans moins d’un mois à Bahreïn pour le premier règlement de compte de l’année.