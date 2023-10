A l'occasion de la 33e édition du Sportel, son directeur Laurent Puons décrypte l'univers des droits TV

Il maîtrise son sujet. Il est depuis 2012 à la tête de Monaco Mediax, société qui gère notamment le Festival de télévision et les évènements du Sportel. L’ancien boxeur professionnel Laurent Puons, fier co-fondateur de Fight Nation, plateforme numérique dédiée aux sports de combat, va accueillir plus de 2.000 participants et 180 exposants à l’occasion de la 33e édition du Sportel.

Ce rendez-vous dédié au sport business entend mettre en relation tous les acteurs du milieu. À l’heure où les négociations pour les droits TV de la Ligue 1 Uber Eats sont au point mort, le président de la Fédération monégasque de boxe détaille le parcours d’une compétition sportive pour arriver jusqu’à nos écrans.

Comment résumeriez-vous le Sportel en quelques mots?

C’est un marché professionnel B2B (business to business, un lieu d’échanges entre entreprises NDLR). C’est la plus importante plateforme de rendez-vous qui permet à tous les acteurs impliqués dans le sport business de se retrouver pendant trois jours à Monaco. Pour faire du networking, pour rencontrer les acteurs de la communauté, pour signer des contrats et ainsi faire des économies de temps parce qu’on a la possibilité en quelques jours de rencontrer tous les acteurs de cet écosystème.

Comment est-ce que vous définiriez le sport business?

Ce sont tous les acteurs comme les chaînes de télévision, toutes les ligues, les fédérations mais aussi l’e-sport, les nouvelles technologies qui sont aujourd’hui utilisées dans le sport business avec des solutions techniques qui permettent de consulter et suivre les contenus sur smartphone. Cela permet aujourd’hui d’engager le fan. Il y a aussi toutes les sociétés impliquées dans le marketing sportif et en communication sportive.

En prenant un exemple concret comme la Liga (le championnat de football espagnol) qui sera présente au Sportel, est-ce que vous pouvez expliquer comment fonctionne la revente des droits TV?

La Liga est un vendeur. Elle est là pour vendre sa saison sportive, comme pour la Ligue 1 en France, à qui veut bien l’acheter. Il va y avoir, par exemple, une chaîne française qui va être intéressée, ou une chaîne mexicaine. Tout cela dépend des joueurs présents dans le championnat et de leurs nationalités. Il faut voir quel pays va être intéressé d’acheter ces droits. Je donne un exemple que je maîtrise encore mieux: la boxe. Je prends Fight Nation, la société que j’ai lancée: on fait des productions de combats de boxe en France. Quand on a un Français contre un Espagnol, on essaie de vendre les droits à une télévision espagnole. C’est nous qui produisons l’évènement et en fonction du programme, on regarde à qui est-ce qu’on peut revendre les droits en fonction de l’intérêt de tel ou tel pays. Et c’est pareil pour tous les sports.



Dans ce schéma, on retrouve la compétition, le diffuseur mais aussi le producteur?

Il y a le propriétaire des droits TV, le potentiel acheteur mais il y a aussi une boîte de production qui est souvent AMP Visual TV lorsque ce sont des grosses productions en France. La production se fait en fonction du sport et de l’importance de la compétition. Elle va varier au niveau technique. Par exemple, vous avez des gens qui vont suivre les sportifs en moto avec des caméras pour le Tour de France. Elle doit être en adéquation et à la hauteur de l’importance du rendez-vous pour donner le meilleur rendu à l’écran. Chez Fight Nation, nous avons 3 ou 4 caméras. Chez Dazone Productions, vous pouvez aller jusqu’à 9 ou 10 caméras.

C’est toute une logistique technique...

Et il y a quelque chose de très important également: c’est l’envoi du signal, la connexion Internet. Sans la fibre, si vous n’avez pas un car régie, ça ne fonctionne pas.

Comment se passent les négociations entre ces trois partis?

Ce n’est pas entre les trois partis parce que la production est payée par le propriétaire des droits. Donc pour continuer sur l’exemple de la Liga, le championnat paie une boîte de production qui va s’occuper de la captation de l’événement. Ensuite ce contenu est redistribué et vendu soit en direct live, soit en archives. Chez Fight Nation, nous avons deux ans d’archives qu’on vend à certains pays intéressés comme notamment à des pays d’Amérique du Sud après un combat entre un Français et un Argentin. C’est une question de bon sens, finalement. Mais quand on parle de sports aussi prestigieux que le football ou le basket c’est différent parce que n’importe qui peut diffuser la NBA ou du foot...

Et comment sont gérées les négociations?

Cela va dépendre du contenu. Je mentirais en disant que je sais comment négocie la Liga. Ce sont des millions, c’est certain. On me demande souvent le chiffre d’affaires au Sportel mais je ne le sais pas. Quand on voit les droits TV du football ou du basket, on peut tout imaginer. Mais si vous prenez le championnat espagnol, le deal se fait en fonction du nombre de saisons, du nombre de matchs etc.

Est-ce que l’exclusivité des droits entre en jeu dans les négociations?

Absolument. Si je suis Amazon et que je veux l’exclusivité de la Ligue 1 en France, je dois payer et ce sera plus cher. La Ligue 1 en est le parfait exemple avec Canal + puis beIn Sports puis Amazon et RMC. C’est comme quand vous voulez manger dans un restaurant que vous voulez privatiser. Et on peut même demander l’exclusivité sur la langue.

Comment expliquez-vous l’énorme hausse du montant des droits TV notamment du football?

L’offre et la demande. Le football a augmenté mais je vous prie de croire que le prix d’autres sports a nettement diminué. Cela dépend de la popularité du sport. Ce qui fait la valeur du contenu, c’est l’audience.

À Buenos Aires et Bali en 2024 Si le Sportel Monaco est son "main event" comme il l’appelle, Laurent Puons continue de développer sa marque un peu partout dans le monde avec le Sportel Rendez-vous. Et la nouvelle destination du printemps pour 2024 s’appelle Buenos Aires. "Jusqu’à maintenant on faisait une année Singapour, une année Miami, explique le patron de Sportel. Miami marchait correctement mais commençait à perdre de la vitesse. Ce qui m’a aussi, et surtout, motivé à nous rendre en Argentine, c’est que la participation de l’Amérique du Sud à Monaco est très faible donc on va leur apporter le business sur place." Le rendez-vous aura lieu les 14 et 15 mai 2024 et pour la première fois, le "business model" a changé. "Ce sont des investisseurs qui prennent en charge l’organisation de la manifestation, poursuit Laurent Puons. Pour être clair, on est payés pour l’organiser là-bas." Quant à l’édition qui se déroule à Bali, elle est renouvelée pour 2024 et aura lieu les 22 et 23 février.



Bientôt présent au Moyen-Orient? L’agenda 2024 bouclé, le directeur général de Monaco Mediax n’exclut pas quelques surprises. "On est en discussions avec de potentiels investisseurs sur le Moyen-Orient avec l’Arabie Saoudite, le Qatar ou Bahreïn." Une surprise qui pourrait arriver plus tôt que prévu. "On aime les challenges donc si demain l’Arabie Saoudite me demande d’organiser un salon fin 2024 on fera le nécessaire pour que ce soit fait à ce moment mais dans un format différent avec des conférences de haut niveau et des points de rendez-vous pour faire du networking."