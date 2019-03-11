Pourquoi la suspension pour dopage du N°1 mondial de bridge est une aberration médicale

Le bridge n’est vraiment pas un jeu de hasard où la chance occupe une place centrale. Sinon, Geir Helgemo ne serait pas le meilleur joueur actuel. Car de la chance, le numéro 1 mondial de la discipline en manque cruellement depuis quelques mois. Le 28 février dernier, la Fédération internationale de bridge (WBF) a ordonné sa suspension pour…
An error has ocurred on the payment
Continuer
J'accède à cet article en regardant une publicité
{"ct":"3g10qMAvIP4KPMAb52glXtZ5y7ZRAkjaoFTuHyoBAF+T8aedJmM+T1cfG6D\/MtDiABdgUUhpq5n+SrNiPiDtI7EMxdtvbJ\/RJ6jz1vd9a1w6qCnrf8oCPuvTWRJyPDKKGsYodr6A2dvJ8kBvile5gEhLePUdphyBovw1HGdKoRzkzMdMJt5gTdn60bRTj3hlTEaexfjgxP4GvjrAHcpHCQijDFADzPjOfYsaHgfOE9gfG6gmyc6MaO4OK4sT2i3yd3r4kgWz7M+NgE0Ce9+4HZsGGg85KERvrzEJgRg4Ehkt7zvyudetl27RtZGjFtl1QLeep3fOAfYWm\/ap2Yc6Yy063vzsF5RpulBiQbj5RYeOg\/OFLZrynorkFljE1N8do2f3E8kLG0It2bhkiSo403uqZQdsd4TsAZdeHHK6Fi+LRv4yQfDxgklrrxY8TAIcNO8PaHtPKdj44YsC7FRhKTAgcEjker7bCOQFV2HnQonVkXRXIO8SWpM7FbdeDey7GOCC3ek233sZ+tT0NqXra93Bpnt0WtngZmhJ1kYTIEGThEJMYiD4uijuBxq7Q2hx84SAG4IINu2wNrqS5cJ4JM1G0dKx5K3O2GHekK7MrGeQV\/Z4RpYcfU6GZaCcCXjE8Zj0PcCrFPZ8l4G3btjUBVpjTcksY5eaMTJtCdPJaHtbui1Jqj1SzI5\/KtTAWx3F5+uhrXObuXM3OGTRhiWz\/i\/iiO56dxbw5fj5wh1LgbgYvN5SFNb7zVFoLt6QxaKT47feJaWSGxCoUM4dMG1NBOQqDP6NBM8EVLFvMmonhhKkLL+o6IaTQOTKSHR+FgrqVqQHvI3k5JCH2E5OGT6LVDtMSRftBtCTGS7WMVaSnZDFZ8UwKbEfYADZxzFPWYS9w3VieZ1ntXvSowsAudg\/4MMkNlYtY\/TbPtX+Z0EBR4X4PXtZrdRKwVh4YCg6KEvn4mV6aGKEyCsmidy\/HeE42rsJw8WK+NORh+f\/kRVgGDnyUCT5z7dQmMYcZaUsn1dtkJEGppMqkiWsoQTMc5+vjfQ6qc\/zlK5joBiYv1rd15XGqXVhimBx9GsXJKYla7kgfYiqenjEWFkBxERrNgeZ8X+mFtnHlSk7YUAOW5tuQsJufc5lkAXYTW+kMxRrCS5lqUUrdRwr43bQjl4qEXditZB0N404pwAXvp\/FSb3e87hKvIrg5JChBDOGO5bB8Qf7HsPiQqdwVm6RMORS4sYKQPjrEPQ7D72uUAMYgnGIzTbwoEHYI0DYz1f6te+vLyHrUmvTfAkJnskXMnINi6ETkRxMe+5UVTop\/F\/zChcYC6D0Q9G1z4mbP4OEIek2eHg72gLcDxV3O7S6kWZ5By0AysDVGj35saoDBq0xx59yeAnBYjXJbFnym2SGcEg2zvPE55GOXwlWTmpm5W81srWv6OA59BcyR2OiE9ECbavqkxUSlfq5xk7lXu\/mSR5x2ypzLxKdoqpi\/SzceZEqzvplaxdupx\/ZeXMUAUjE43y5KBdW3tc2bsv48521Zh3gveJpBKIDh+LZ+cCoOGzjXWAfxyuAWvQ4Kww2pAK5r\/F2TSl5k1vhrvR8cwfphpY90fxJQnYkDkOsjVjF3t91CcCiovHjwcS1\/SXk5995aHVONDonYyMuKciBKqi+SPGHUxUXs4kRBUXKqHnmKboVUV+eSj4kaFPPLVHbFGsHUhBaPOgQRGx6h4okMJm4pkREnFtN82cAjbb3dScAIJhaiSvp+DJtCcUf\/wYrgrSQzU4rN2h8JqwHTKu4PPv9tX\/1JgTzEDhzL\/L9yqfGKTSjKSowBzU4eJbZtepAZJPkeAWI5S+YBE1\/CDHk4ajQ53yt0ex2n3eR+zdze8FPrpcdwyIZqN53cyI3kPIkJNqozAW0lxJuEU4TEgknGr2PDcxbGbw43zM5Wtmdje6IZ2y9tUvZHTKwtGobQRs5guyJZxtwt22bu4+dE7VHe\/MgC98Ryz6by4\/xje0jcPMd0xsTH2kKFJQ8Bt3TSFP0Emu6\/tmEZBm0qQI5P8e7E5+s5u+gVWOpAq3\/Ne6oPLqHX70333hVZI6Rmx1NBZbXpjPbVXN2ZSCIXtGyca9c8MAo\/50Jpp5dITa666CtKo8n\/KQBXRMrPcvcgNMJzi\/9RUS3UpwFyXoxVfLieLlOVr5P8zDxQxLq5iSG4NXfWpZmgF1gFeLtsqV+r\/6CW13bhrdXcowYDBFDQAu\/jjD4g5X2S2rm\/bL7AOI\/vaRuoGhGaeoInEzZ\/HXoGNl33cttBMAkoghFBBBt0s98pyMBabIq9d69ZbPYeQdvE83zGwi03Dl88cmD5GUGTi\/\/h96O2N6gGOk2+ymJMTheaK5znxAAMx7lzt3B5ILKMPE66+CJwNSByuKjbvOAqLXbBErLdtF7XxEtadUedEs5e7OrX3ML4VvoAp7q+\/Z0mXJfCCORrDmsDb18PMNV9bRT8E938hNjYzLbVACGHmxXkM5dMynS+ecIeSfD7kqj\/Ti92\/tZzsc+ZAmDLtrl\/M0SOdCiE0LQN+J1qJblPcM07jow4nw+kt\/x0Uq7eqKBd8m7krymLO\/aePpKXMZYnMNAkWfAV24qmQRb8MzosMpJ6KCDZFSZy4T2dL801fYH\/WS0B09gYn9sDIbkFn3bLwJJNqpBloLjy+A27MDxIcOx2\/1i\/iDXSDm7IaqWZHUI5NTlX5nsBk2ul03wLQ9TGp3ewOSA\/qgy1Crc8FzhxeIJbU7hsxd1i+HJ5CwJZT4HZnx2\/Ae0WNuQRmJeX3oDN+BfaRnHVC7AGzifuW97pemM\/FuOODSisC8Ci9GMRc0s40JNUl7WUCrtaWX1OVSdgofZJIUQPE8Ej745Rc0SCa4uOYZzPWbYR9hxrF6v+TqH6p+gREaKIZ5En5DRW\/QSSFBSHfqAPwKuxYVjsfxVxyhsbJyxDDx+6rZZvmgT92Axd8QGIhgnp7b9Bn0ttaRkhF685SRVa+A\/LAXII+djnKF8x1f3qK7Ro1YyuHvHWiSDyESz7FR+JL9gZ+KTmIJ5ej42zc26eOSh\/\/YSJpAXE2giGdvTamHUnT37+Nomlp1nuWXUruM3Uq1rzaP87XZRlqcExsZFQc1O4LScLh+RIQgwurgXncm7aEN4JqauiZ1PesXPJQHaEKB0voQRuCfR+mERjYoFOS7xESU5\/EtLiyLA15wZZfKJVPQ98\/BjGpAk4b0+JoHTXltdY8AGDN1Gz2vYtizNEpznJbUckQBLeyfinVViKNLjJ+rVf25YMJD7oNF6A\/fOALk5bwpAcqXDDC+QQZ+rm984w21jnUD8bKXbZfCi\/WBc0Hh3HGcJG+Y5njSN+IIBMkm\/kpZ9sb3s0prtajvqudpYpr71iAD5+zQaKoPKcg0QylHPX1Hk4eAx6+1hkasxf6d0Xw8OGC4epGAuMAeIwCNNdF4p93D2XCV\/mWpKdkDHkrX6BBZti8ZDryO8OZ545WfZtBckOUlHZpSTosNwOwKU+i6yjYPFKZ3bk+DqNb972mSfll3\/B7AhkKPrdHDVFJKhu+Wt\/JqjjHnEQRHWieIEliy+w2iZtU\/gsrsTQPg\/eg8eXL+zK3AK6mOjKereZ4fdlSjzC9CcWrd6\/V1hm\/nvd4j5ppzJVgvN58gu+IYZQeNvfh3dc\/F\/azSVu3Z6ZFIirVMZfdMUzEPMv70pLps0I9SRfuwwwO4aUX67Oq1bInBAWTKQgJKQK3528Rd5BlawIUPICwEESf4LaSS8Ky198qm3PFAWQOEqnL+MrgSIPWVBJ9y3z4io41mgNMn+RyjcQtAyVfScWrkejAGjzLtl+hAyuxUeg4+8CkWjiZ\/SwVA\/u4\/I8fNXfNumSETi\/NlnyjG88+TlLn+z2DEcE7TbQnfUy3uTA2o7hsDIH2ukrC5YASQgywvBjFJbIFKRa+4aDkIn0aFjbbv5FEOdcqaia37+KfNxBV2daC+uMN0DUBS5N2VpXP1n0vSZJQVy2bAFe+1kfRF4zs+cMkm1txUwPxcWhYDSP46WWE\/r41Zrk7kGDpTnVWcBr5FrOR3rrgsJI1BFWQVQnttUfz1wn6FbDhD4SNlFFk59Q8afa89VnPD5VS48L+YGI5Bay1zXA7GIkZK4HHTr7J+EVDr1UVlvP0DAHWGtzX+QmCgxNhhFZawnHyShY6A4cWOtiG1DIAQfXo+fnuFdqaSidRzual3tt4yTJ+\/0Eka3\/QVqezIiqx6Mybz4wzfqx2ZEQtaO54Vr769oh5uowYCDEpiPJaA\/PZUG48AosVq4HO6ByTlfEfzz93vILNRNLGYBCxzYbgOsKuXh8OKWumVcLtVU9GPnGDFR2wUiRhxeJlPNmbGsfbvkNVadnUa55caFgMoDjJgAxtXkwm4GKVmOhSPIUENez8gkyThMNM1ESawjt7xgYBfXDoTIJohXPIUOMmr3mVlNgPHK77+0FHqjmN7ZvO+Rr5bRXJoAvS4KlRdMucLuwZs7REqDWsLIDP8044v+h47xKeO2KcuwHRMs8FvtZleTpvtIsXRHWtbiwNYs56M0U\/Idj9J9xxYche9zZVQ7GEw2MvNKpVLUWtmlwAG8alxqwQ1phMsw+oc6DFghrDxpkdLiFVlXCnqwhaEX11Hy0blbCqB35+rcAPI0n9c8Jp34WOQQRrfrYfiuIMr6xCBlGKF1wQEJSlMkVd6cLKbrXEeeBSu34q6jup5wxTRLbuehcodfy4U0eGSPS4Sg7lyki2kB07ZAthBkLY4NS6dMpyYEc3WezVYgwzWVIR2yLD9gKoVCfero\/EnfewZtn26cbLNSbeQ5QPkgHazY5u0HKH0Ze6EqKTq1uOJ89lk1esvGUKsY4T9IpeyOLEIrBUtcfljrc2yiLbOV23HcRLsJRM1yb38gp32HZxp3iSuMO9Dloi6aPnCsdrBdl9fOtbhb+20vQkei2AEkq6O3EtYEXfVjzg4roAKtBClF8k6vHFPI7eqwcA4AMNtq0wohbfh4G83xgJ5C7cm8RiA+bxZHEsa3YMa\/I\/mwJf4zqBRiEzwd9TvOhWUiY+RJAG5bMtTBa6gcdlwpCZqMmUpoowUApR2ZqVWtIMLXzu4UzcfIrP+awWZmM3IMfTYrNJ+D1eBLUCUyi8EwWKWDAAh\/jFZxIZP2a17XlnInOZMj\/lwhax1uoBxtSWwXZpUQ3sgw0JDUgUJK6lAcn94grhRo+jw7iJbIV2fL7JEBjT8Z12PDCxyBvGzWyWp1SK42Lb04JugImfPcEN54qf29g95gmjqLEp702TFq1lcjf82LzOyMpmeIByAoO7l1iAkHJy61p32ifVtzrmIcz0ME5j\/UhjRAcKE+86cow0vah823ZMkB1uykD+quFl0qEwSIG3EZit\/S+SwKzdB9FZi1\/JlUXdW\/yVxztPwGza2sxKd1PKhUBijZUYfuR5lTDH+aIljWchlyoxKIVwaYPfhOWgtdD4QrHHlHjBfzbKa5azTdhOk6E1T90r3\/cphYxL8pFhDczITFSKAV3gc2nKuX3U06AF\/l7TGFgeE+9ZxRptcbQl5h1yq0IWDcWMEEXaQL1NQwnouuc91f\/ShQlkDisFBs0NUD4ztjsnBM6p6p32TjwXrhofm6H0gAVt1VY3\/I+vxZTEo5x3JWNgDPHLSUtvyEbYFGtn5aeTFQvwx0dSq+us5NMSIjH0R0DQe0WNbGqzmgNjw4RMpmghLqECR1lgq3itKOUDGmIs\/FRRp0y6AWGA+1NEWFgve1GBZ57qSltk89U7yFNzh2eUDy\/feSBmWwLX9hYdNvRrmXYXDDKd+8egpRrQ6+v3UD0QAgTHnJQrTvZB9uLrSOg9rrxzqyTUSB+PjJb+2cxq49LanGphy+QYncwlB3G6z94RICuQz4XBpDC5Ve3i7l04r\/crfW8KJdK1bc1xrABuU9weq6i5g4gQ68wB7s34SjUr9gHhhdnJGYeKxF\/Y7PMSdSlicfvS\/RBBOBeY0i5Ypz7uYmh2PHmSrDe+8XTmziKqXTvsfxircvavfMmNawcjSwvXti0RWRlhLa4jQa2lhFytPmPVpDQiCNlDQNM8KNek4XARgM5LFpx\/ynlnWv23x+CuKmcGdMzhvxZ9VZxTKGetGt2HK1t27AH3MD2MNlSsyAEbosvA6vUO+czg6WBQ4GQMB3yH1x2BWYCuEXEiJgp6WsKSs4gEvQotFEahOV+B3k2LlzK9hmU72FkPvSNdUfpyVzHSb3wcwjs\/PdrjKWhXKUx\/J9gypgGPXRMAQeboiG2VeQhntm2BAZjxT43wFS6Jy9ou9FaBNzaUIwp89a9ViOj+TTAzxqp1uGLvbIKvQ15c\/k66f1Suh67DxS26pE\/yfn0yLWbsV9cnwMD7UAzHyECUXbCDRWekh9TMAEkjy5cPOgyhe3SakULGll4AKqlM0Y07uEZC0lFPYnK6LdP+CuoCoNcCxK+mZ43Cou4dP\/h\/aPNhiihyUEzUjWmndSErWR2IG5cBefg9Ob5iFayz8ghTZF4Tgt4MpTcjArr+Uo4pk97pR06aONqPyN6FAbrFb8TsJX6vDkBsZkJOvYr5vGNWXTSHTkHFRd9pslOexPfIuIko6Cmao3QghzKZOP8r+bKcC00dmuAer48mZn61KczgTsxFe2C+s4mN1RR\/yvmmABL5TvCCIWhSmzUH5O+3WFlu7GyX0FQkz\/7JUQqB7R0IJLW9CDbLHifnCmUlfsUBJXOxElaRkFrLBsTMfQxYdzBw+fNO7cEzvebG3U4r7C98EmbpEUES9SSg2EpjKuFjfILrmEl4oNGSDPE+oHeorOC2OdD776LdVgOjiuzcLMVqQbh7KsD0zcfd6m3RQKvP2wUg9lLO+UWAWaZEKqxiIyHKgWw1zqdaGSOlGSDJHM56y6RoB24Z2F3v585QbgKfdIJelwwitI1\/Fev02LelyiY\/ym1EzrQrT9azSsWY+hhOBpWmV8s8CE6XOHdsweQhbyHs9kLB41DL6A44DWGiKXe6GLrYH7VUvGyy1qZDEDorziQj+r0oUEQpfOyueddNY\/uDOjd7JRwoFgfsruKQTggDZ4PvM25KvqUwJQ4UtQ\/FuQyC0f6NawXiXMPtZIpFwEE3i7WszFn\/Z5Y8bknEKO2cG5RLSgtRuO6aEOqBHYoovOJambl4bC9IKAPaC659pAfKvtwNoEJOpimRpNrB2NL959G4cNF7vFU3tw3Z6tOL25IbrWLiJKG2qVrzMqpgxdSGo2pBnB4VcwLE3K5WhNoInWH1p0d4LgAx8lhXzSTtrjnFRXDj+056jbMy2qAH3sgEszRmyoti1MEihHQpLKEzgaDfNVAlV+4iQ3woVLrF0ERclCbv8XNng5\/SwJh9h8mOM5bKgACmp8HTa2xgt1FXjAjOuMkv+i+nFDuB8pmz2gXIujoMxlkrqXdyMnWVYH5WJrLsR+l00jFWHqBXsQiQRaimr904rjQKLaNJ2SQelBMPbDdxxTP8BtMdNZkpbJDPeR5LoXi8AsiRA0b\/Gz39TO3Z8hfpthGOGTlLKuo+vjR42WkfpkuFWl8nSpl7eWJxwnz1JM0\/QYcq65f2rExpj4\/wF0DRyk1yNacJZirXzLrrCFZ5K\/Ynl0FZxo01hU3UVVkD5RsvWtk5dFktSt5TY1IwC3n7ORiXa6ppeeJ3BhfvCDM37rh3cyS19lf+mMT2fsXrH5S3oNp8nU7ugk3Zyzzix1tRnmK4zWVQh8ly6wFaDUNaAPtJ7GuhsJWU6IGBZqvpnkJNsaA6HxuRqmjOdjQ3kqw4yKmCWrf0paGlAQa13NS4I5Jru6ypDGeuRuoJ01HdB4nsPMq4eCO62YO6gIp0YqBaTwt+SH7wmUJcHOI2ZVIteIiarTdTG8bpS3YuiBqU+tFC5m4zJ1OPUUolBYhDYBNSuYEjPnqc7ZOwZ9xa6RRmIIGUpVzy+xLSdNNzSB09y\/Ufme9Tsdk8+o1xteN41TnQ7ZGDAwAJHvzE1ex\/Uw4wPY8T0eyiHVynCerEX5W+2d3pMWxAg06WczpzNZLIpMY19USbZTnynrqPMum1KQpOhIbX2S6QRaY9a8cZsHaXL9sBwubr3o1bBG7NG11fA607IxBjs13hT1\/vOShNQ28MH22+lT\/p4DnvmZef2AdSoElMAUSrg1dV0+r\/zzSO7kTwqdW9DEihIyLUjKFE\/5sKrP5id7x21zIECke5FVvNm5Bnb6Oo3AOm\/ceyhluYsTMBr6MYPuyRZKJy1SR5b8zTL2tFHwcyLQbCowb+fUwookzm5czqIvo474zl5FbWDl3BtyJ4uwmhymG04mrHfsc+bIEI2l8RJi6q0dWeyIHBABoi8k9hFyJ6PTspUArohCVYbtyfvaHfUSyyqr7fTqtWGc5sljWL8\/Zal3n6wgen5pu5attTtF9LhG\/KWj+QRR28tmG\/mI6nTWazEYDa2onIp0xL4vV4dDeT+Ca\/LD3nKb4a7J+eEBBs3gawMU5xh407HkrD1XZkn+iohq1Y1Ij4aKmf2G\/jBxQsHedaN0saTmfClDOnNHfB+qvGmdPhF1ghYVkTmSOYXUWTXZq0YnA4G64Z2\/FxNIQbSEfy\/sN43hyi+HIU9Fdqu7P5fa+f+vN6kzLNQ7mYFMb4mBKxwhMVVBb8SWeB0tYbn43bCLn\/6S1Y4icrhIhU\/yRhoEDHVwnJzD\/Ru+UDlZ5yV7bPZdI3iTC4KP7\/e5bLYeg44XuXua+HI1o7kKNbkG4ZaquvFlryU\/Qfhckezwq0n79320F5xTyH0XuWHCyuhE0Z28\/V\/IbStHOdYiaQzNtPFU1GXlWDeUUJeyNdZH8MdTbNEU3c6wekdiMNqbU8GS1jptTnQU5\/wquS4eJBTDi79b6TbEj5RUX53mbw54S0xZ9NXZSnqusp4j3pCmQanuq5pgv+xOg5+2vXj7C7NryL3tobG2k1y4cvORtjo3JE2NjAKLdtK3Mb21T9utZ4PKCk1xoeejQlfrvrxNsQpZSLiXZNWYnSdjDc\/N0RbORZPYiEWZRRqKUSSy6NVPAdX1vC4qO+g72Skq9XDU4bhrboKvY3jVmB26yc7RMkQgTcoY\/HYPivzJ23pProm2\/cxmnwu21Y4v4pzb+eJbX6k8DxIBOAyi79E2vgAXnhsBiRaU5f7iw5nhwHMexJM6T5YF6lOd6kFivRUSjKsTFi8YZU58g3Xjy+orCVmCEFv1pOpX\/5qDaKhRV0BI2pdHBnbUCxDZohrVBkR17V1fdjw5EGZkCn8VnmSV5fsPrGQKg5iC\/DChfYYZRLkVB3SuLX0X9tR\/r4bXZPQB+IYj\/hdrCq5er8z0egO8HbaNb2L8otAza531H\/AnCv6ENkv2IJLqCODftm2bocIlyq6orUwNm4mZ4HqSBmr5meGQ5cwp+j54v425qA+t0lh+f4I5lZ+OFukMA9MxUI5SDFftXB+FH2wjudGNDVnwS3aI8dYS0fgFVAMFUKjV05YC6k79xG+DcrlxmkUoE+etdC3sEgKpq\/1pSbFFQjaYWS0\/lBDfIL0AlgMO0u9lWp7UdTagfZMONBXU5oxuGnWdD9KageA+hape8gOOfwTnJyEMbKbmavaFP4K98ICX0mQ1i0S5lTX7C\/1PZsJ5IKafeNMfpdtV4hEPJo+wP1hAxEhn3eye9H+MB+NrXjXdohiTcoxe6i5YiIcVQR0Q0es6NmPe16R+OjyfTqxQ2kSyP\/Aj6mHubuxxiZpugkCEAs3LnWzvz9w6goGCmQO2u8BKRGrt","iv":"1cec725efce24b06832308615a2fa8ab","s":"91013f99c566df14"}