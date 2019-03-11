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      Pourquoi la suspension pour dopage du N°1 mondial de bridge est une aberration médicale

      PAR Arnault Cohen Mis à jour le 11/03/2019 à 08:38 Publié le 11/03/2019 à 09:00
      Mis à jour le 11/03/2019 à 08:38 Publié le 11/03/2019 à 09:00
      Geir Helgemo est actuellement en prison en Norvège.

      Geir Helgemo est actuellement en prison en Norvège. Photo DR

      Pourquoi la suspension pour dopage du N°1 mondial de bridge est une aberration médicale

      Par Arnault Cohen Le 11/03 à 09h00 MàJ 11/03 à 08h38

      La suspension pour dopage du meilleur joueur de bridge au monde, qui représente Monaco dans les compétitions internationales, est une aberration sur le plan médical. On vous explique pourquoi.

      Le bridge n’est vraiment pas un jeu de hasard où la chance occupe une place centrale. Sinon, Geir Helgemo ne serait pas le meilleur joueur actuel. Car de la chance, le numéro 1 mondial de la discipline en manque cruellement depuis quelques mois. Le 28 février dernier, la Fédération internationale de bridge (WBF) a ordonné sa suspension pour…

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