"Pour les jeunes, ce sont nos rockstars de l’époque": les supporters de l'AS Monaco renouent avec leurs joueurs

Une communion d’autant plus forte que rendue impossible depuis plus de deux ans pour cause de crise sanitaire. Mais l’espace d’un gros quart d’heure, ce jeudi, dans l’enceinte de Fontvieille, une impression de déjà-vu du "monde d’avant" s’est matérialisée.

Sous l’œil satisfait d’Oleg Petrov, vice-président du club princier, un peu en retrait de la foule, joueurs et supporters prennent le temps d’échanger, de signer drapeaux, magasines et même crampons. "C’est juste une chance de pouvoir les voir d’aussi près, de les toucher, de parler avec eux", confie Mathéo, venu en nombre avec ses camarades du club de Carnoules. Ils se prénomment Ilyana, Georgio, Ayoub et Gonzague, qui assure "être unique", et profitent après s’être époumonés durant l’entraînement avec les traditionnels "allez Monaco", "Ben Yedder on t’adore", "allume" et autres "mais non pas comme çaaaaa!"

Près de 400 voix à l’unisson, fanions agités qui ont attendu de pouvoir se ruer au bord du terrain pour "se créer des souvenirs, rappelle François, père du petit Léo, déjà collé aux barrières de sécurité. Pour les jeunes ce sont nos rockstars de l’époque."

Certains, comme Fadi, ont également profité de l’occasion pour observer attentivement: "Je regarde leurs placements, les appels pour créer des occasions, comment ils défendent. Ce sont des pros alors on prend des notes."

Et qui sait, parmi cette nouvelle génération se trouve, peut-être, une pépite qui revêtira un jour le maillot à la Diagonale non?