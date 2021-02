PODCAST. Oeil de coach - Episode 1: "Notre métier ne s'arrête jamais. On l'emmène avec nous, on en rêve"

Dans le domaine du sport, les coachs sont des mentors. Du début à la fin, ils prennent en main les sportifs. Les conseillent, les guident et les rassurent pour les amener jusqu'au plus haut niveau. Pour y parvenir, ils doivent décortiquer et analyser une multitude d'informations. Gérer l'aspect physique mais aussi mental pour maîtriser toutes les facettes d'une préparation. Un engagement total qui n'est pas toujours compris par les proches, grands témoins du quotidien.



Pour se plonger au cœur des vestiaires, il a fallu convaincre ces professionnels de s'ouvrir pour parler de leur raison d'être: la recherche de performance. Un échange rare et éclairant



À chaque rendez-vous son acteur, à chaque mois son entraîneur...



Le premier? Rodolphe Bouché, entraîneur au pôle France de gymnastique et à l'Olympique d'Antibes.



Pour écouter notre podcast, vous pouvez aussi passer par les plateformes Podcasts d'Apple, Spotify ou Deezer.