Plus de 10 ans après sa médaille aux JO, que devient le snowboarder d'Isola Tony Ramoin?

"J’ai aimé cette vie mais, tous les jours, je me dis que je préfère ma nouvelle"

Le tout, sans regret. "J’ai passé onze ans en Equipe de France (où il a débuté à 16 ans), je me suis régalé, surtout les premières années, quand tu découvres les courses, les pistes. J’ai aimé cette vie mais, tous les jours, je me dis que je préfère ma nouvelle. J’ai arrêté quand j’en avais marre. ça devenait redondant de retrouver les mêmes stations, surtout quand, sportivement, ça ne marchait plus aussi bien. je me suis épanoui dans mon sport, je suis super content de ce que j’ai fait, mais j’avais fait le tour de la question".

Aussitôt ses planches rangées, Tony prend un virage à 180 degrés et décide de retaper un chalet à Serre Chevalier, la station de sa compagne, Laurie Mougel, ancienne championne de ski.

"Je ne savais que visser les fixations de mes planches, mais je me suis lancé dans ce chantier, avec l’aide de mon beau-père, qui supervisait l’avancée des travaux. Pendant 15 mois, ça a été mon emploi à temps-plein : 8h par jour, six jours sur sept, et même 10h tous les jours pendant les trois derniers mois. J’ai tout fait sauf la plomberie: électricité charpente, maçonnerie..."

Le résultat est remarquable. Le chalet, agrandi de "de 110 à 220m2 et qui peut accueillir 16 personnes", est aujourd’hui la principale source de revenus du couple, installé à un kilomètre.

"C’était stressant, car on a fait un gros emprunt, il ne fallait pas se louper. On a ouvert le 16 juillet 2017 et depuis ça marche bien. Jusqu’à l’arrivée de la Covid, où on a perdu notre clientèle anglaise. Cette année, on sauve les meubles".