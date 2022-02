Plongez virtuellement dans les coulisses du stade Louis-II lors des matches de l'AS Monaco

Dès ce dimanche 13 février, à l’occasion du match face au FC Lorient (13h) et en marge de chaque rencontre à domicile jusqu’à la fin de saison, des casques de réalité virtuelle (Oculus) seront disponibles à la boutique de l’AS Monaco trois heures avant le coup d’envoi, ainsi que dans les espaces hospitalités du Stade, et accessibles à tous les supporters et tous les partenaires du club.