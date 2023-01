Pinot, Gaudu, Molard... Les meilleurs Français attendus sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var

Dans un peu plus d’un mois, il y aura du beau monde qui s’élancera de Saint-Raphaël, pour donner le coup d’envoi de la 55e édition du Tour des Alpes-Maritimes et du Var et tenter de prendre la succession de Nairo Quintana, vainqueur l’an passé.

Le plateau des formations sélectionnées est désormais connu. "Il y aura dix-huit équipes, dont sept du World Tour", expose Frédéric Maistre, directeur de l’épreuve. "Les quatre françaises (Cofidis, Groupama FDJ, AG2R-Citroën, Arkéa-Samsic), mais aussi Trek, EF et DSM".

Outre les sept équipes du World Tour, cinq sont issues de la deuxième division (Proteams): Lotto-Dstny, Q36.5, Uno-X, TotalEnergies, Bingoal et six de la troisième (Continental): Astana Development, Nantes U, Saint-Michel Auber 93, Go Sport Roubaix Lille Métropole, Riwal et les locaux de Nice Métropole Côte d’Azur.

En attendant les étrangers